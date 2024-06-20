俄称与多个亲密伙伴讨论部署远程武器

（莫斯科综合电）俄罗斯副外长里亚布科夫说，莫斯科正在与多个“最亲密的伙伴”讨论部署远程武器的问题，实质性地解决安全局势。

里亚布科夫（Sergei Ryabkov）星期三（6月19日）接受塔斯社采访时称，“（部署远程武器）不是新想法”，我们正在向多个来自亚洲和拉丁美洲“最亲密伙伴”提出此事，“安全局势正在得到实质性解决，而不仅是交换评估意见”。

他并未提到任何国家的名字，称讨论是在“充分尊重”各国在国际条约下可能承担的义务的情况下进行的，包括俄罗斯未加入的条约。

他解释说，俄罗斯对美国行动的反应可能包括针对西方在俄罗斯资产的反制措施、其他类型的不对称反应以及减少外交关系。

塔斯社也引述俄北方舰队称，作为巴伦支海演习的一部分，北方舰队两艘核潜艇近期在巴伦支海进行了实弹射击演练。北冰洋的巴伦支海位于挪威和俄罗斯北部海岸附近。

据报道，俄军核潜艇发射了“花岗岩”反舰导弹和“口径”巡航导弹，成功击中170公里外的模拟目标。

同日，俄乌两军则继续在前线战场开展攻防战。乌空军称，乌防空系统成功在俄发动的21架无人机中拦截19架。俄南部紧急部门则通报，罗斯托夫地区一处遭敌军袭击的石油库，已持续燃烧了24多个小时，目前火势已受控。