俄罗斯向波罗的海国家发动混合攻击 开辟第二战场

（塔林彭博电）欧洲北部波罗的海地区正日益成为西方与俄罗斯冲突的第二战场。

自俄乌战事爆发以来，俄罗斯就不断在与北约东部接壤的边境进行各类骚扰，包括遣送大群移民到边境地区、干扰全球定位系统（GPS）信号、招募犯罪分子展开小规模破坏行动等。

芬兰总统斯塔布上星期五（6月14日）在赫尔辛基举行的外交政策论坛上说：“俄罗斯正在发动两场战争。一场是在乌克兰的动态常规战争。另一场是与欧洲和西方的混合战争，目的是影响舆论或动摇我们的安全感。”

从芬兰到波罗的海国家再到波兰，每个国家都与莫斯科有过一段不愉快的历史，而且现在都是北约成员。做为对俄罗斯攻击的回应，它们计划斥资35亿美元（约47亿新元）加固东部边境，并要求下月在华盛顿召开的北约峰会将混合攻击列入议程。

过去几个月，芬兰和瑞典领空频频遭侵犯；多架商用飞机因GPS受到干扰而无法在小型机场降落；波兰逮捕了一些人，他们涉嫌协助俄罗斯在欧盟内部搞破坏。

波罗的海国家也必须应对规模史无前例的虚假信息和影响行动。根据这些国家的情报机构，莫斯科经常将它们描绘成好战和仇俄，并使用网络喷子和水军在社交媒体发送恶意内容。立陶宛最高网络安全机构警告，过去虚假信息文本中的语言错误相对容易被发现，但人工智能的广泛应用使这一挑战变得更加困难。

俄罗斯也将移民送往边境地区，对边境管制施加压力，并试图挑起公众的不满情绪。芬兰、拉脱维亚和波兰正在设置阻止移民流动的屏障，立陶宛在与白罗斯的边境修建了500多公里的围栏。仅波兰就计划投资约25亿美元来加固边境。

欧洲邻国考虑建立“无人机墙”

从挪威到波兰，俄罗斯的欧洲邻国正在考虑建立“无人机墙”，以打击俄罗斯无人侦察机、追踪移民并扰乱走私活动。拉脱维亚和立陶宛计划今年投资“无人机军队”，作为提高当地国防工业生产努力的一部分。立陶宛现在向公众提供操作无人机的课程，就像学习驾驶车辆一样。

由于需要如此多的投资，一线国家抱怨说，它们不应该独自承受这个负担。

爱沙尼亚外长查克纳6月13日说：“我们正在为所有人做这件事。这必须成为欧盟的问题。”

位于赫尔辛基的欧洲应对混合威胁卓越中心5月30日发布的报告显示，为了削弱欧洲并从内部破坏其稳定，俄罗斯比以往任何时候都更积极地动用混合战略。欧洲大规模驱逐俄情报人员，阻碍了它实施此类攻击的能力，但官员承认，无论莫斯科想出什么办法，他们往往都落后一步。

芬兰外长瓦尔托宁说，这使得来自俄罗斯的混合威胁无处不在。“这方面没有前线。现在整个欧洲都处于战争之中。”