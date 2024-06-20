北约吁民主国家团结一致应对朝俄合作

（渥太华／首尔综合电）北约秘书长斯托尔滕贝格星期三（6月19日）说，俄罗斯和朝鲜签署新防御协定，显示独裁国家之间的结盟与日俱增，并强调民主国家应团结一致。

在加拿大首都渥太华访问的斯托尔滕贝格指出，朝鲜向俄罗斯提供了大量武器，而中国和伊朗也在军事上支持莫斯科对乌克兰的战争。它们正以前所未见的方式相互支持。

斯托尔滕贝格当天在一项研讨会上说：“当朝鲜和中国、伊朗、俄罗斯等独裁政权越来越一致时，我们作为信仰自由和民主的国家结盟就变得更加重要。”

他说，在俄罗斯与其他亚洲国家的关系日益密切的情况下，北约与亚太地区盟国就必须加强合作，这也就是澳大利亚、日本、新西兰和韩国领导人受邀参加下个月在华盛顿举行的北约峰会的原因。

乌克兰总统顾问波多利亚克星期三接受法新社采访时指出，朝鲜在军事领域与俄罗斯积极合作，提供资源协助俄罗斯对乌克兰人展开大规模屠杀，呼吁国际社会进一步孤立朝俄。

美国与盟国指责朝鲜为俄国提供弹药与导弹，乌克兰称在战场上发现了朝鲜弹药的碎片。

波多利亚克说，朝鲜向俄罗斯运送炮弹有助俄军维持“高强度”的攻击。“这对整个战争产生了影响，并大大增加了平民伤亡人数。”

他抨击各国目前对俄罗斯和朝鲜的制裁没有效果。“显然的，对俄罗斯和朝鲜施加的限制措施还不足够。我们需要更严格的措施进一步孤立朝俄。”

此外，朝鲜官媒朝中社星期四（20日）报道，朝鲜和俄罗斯在新签署的协议中同意，在对方面临武装侵略时提供一切可用的军事援助。两国不会与第三国签署任何侵犯对方利益的条约，也不会允许任何国家利用两国领土损害对方的安全和主权。

朝鲜领导人金正恩和俄罗斯总统普京星期三举行首脑会谈，签署《全面战略伙伴协议》。在会后的记者会上，金正恩更指朝俄关系已经升格为“同盟关系”，迈向更高的新水平。