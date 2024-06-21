普京不排除为朝鲜提供武器

（河内综合电）俄罗斯总统普京说，他不排除为被国际孤立的朝鲜提供高精度武器，并指这是西方国家武装乌克兰的后果。

访朝后续程访问越南的普京，星期四（6月20日）在河内举行的记者会上说，运送导弹给乌克兰的国家认为，他们没有在同俄罗斯交战，“然而，根据我们与朝鲜达成的协议，俄罗斯保留提供武器给其他国家的权利，因此我不排除为平壤提供武器的可能性”。

美国官员曾说，他们认为朝鲜希望从俄罗斯获取战斗机、地对空导弹、装甲车、弹道导弹生产设备或材料，以及其他先进技术。

普京星期三在平壤与朝鲜领袖金正恩签署了《全面战略伙伴协议》，两国同意在对方面临武装侵略时，提供一切可用的军事援助。同时，两国不会与第三国签署任何侵犯对方利益的条约，也不会允许任何国家利用两国领土损害对方的安全与主权。

金正恩指协议将朝俄关系提升至盟友的水平，并表明全力支持俄罗斯在乌克兰的战争。美国和盟国指责朝鲜为俄罗斯在乌克兰的战争提供了弹药与导弹。

韩国外交部星期五发声明说，韩国外长赵兑烈和美国国务卿布林肯前一天通电话，指朝俄新协议严重威胁到区域的和平与稳定，并同意会密切留意局势的发展。

一名韩国高级官员星期四说，首尔会“重新考虑”不向乌克兰直接提供武器的政策。

普京随后在河内警告韩国不要武装乌克兰，认为这会是个重大错误，并指莫斯科将以令韩国痛苦的方式做出回应。

普京还透露，俄罗斯战略核力量始终处于全面战备状态。俄方正密切关注西方国家的行动，一旦西方国家增加威胁，俄罗斯将作出适当反应。

美国指普京可能为朝鲜提供武器的声明令人非常担忧。美国国务卿发言人米勒对记者说：“这会破坏朝鲜半岛的稳定，也可能违反俄罗斯自己也支持的联合国安理会的决议。”

白宫国家安全委员会发言人柯比说，俄罗斯别无他法，才需要朝鲜的帮忙。美方相信，朝俄协议必定也会引起中方的关注。

《纽约时报》分析指出，朝俄协议是中国的新难题，该协议增加了区域对抗的风险，并可能促使美国及盟国加强在中国周边的军事存在。

首尔延世大学中国研究教授鲁乐汉（John Delury）说，普京和金正恩之间的新协议对北京来说不是好消息，“现在越来越有理由担心普京会鼓励金正恩的侵略倾向”。

鲁乐汉说，在俄乌战争和朝鲜半岛冲突风险之间，“在中国受益于有序环境的时候，普京和金正恩是不稳定的力量”。