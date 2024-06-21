美国称乌克兰可用美武器打击俄领土

（华盛顿综合电）美国五角大楼说，乌克兰可用美国供应的武器，来打击在俄罗斯境内任何地方朝乌军开火的俄军，而不只限于靠近乌克兰东部哈尔科夫的俄领土。

美国总统拜登上个月悄然允许乌克兰使用美国提供的武器打击俄罗斯本土，但美国官员当时说，拜登的决定仅适用于靠近哈尔科夫地区的俄境内目标。

五角大楼发言人赖德星期四（6月20日）告诉媒体，美国的政策并未改变，不过乌克兰对俄使用美制武器，范围不限于靠近哈尔科夫的俄领土。

他说：“这项政策的重点其实在于（让乌军）遇袭时有能力反击……当我们看到俄军跨境开火，乌克兰用美国提供的军火回击那些地面部队，这属于自卫，他们具备这样的能力是合情合理的。”

白宫国家安全顾问沙利文本周早前接受美国公共电视网（PBS）访问时也指出，重点不是地理而是常理。如果俄军正从或即将从俄罗斯领土攻击乌克兰，允许乌克兰回击这些跨境袭击的部队才是合理的。

沙利文也说，如果在俄罗斯领空飞行的俄战机即将向乌克兰跨境开火，乌克兰可利用防空系统打击这些战机。

美国国家安全委员会发言人柯比周四说，美国将优先向基辅交付防空导弹，其他国家的订单将暂缓出货。

柯比指出，受影响的主要是“爱国者”导弹系统和“国家先进地对空导弹系统”（NASAMS）。他说，这个决定是“艰难但必要的”，因为乌克兰有“急切”需要。

柯比说，当美国通知盟友，订购的防空导弹将延迟交付时，他们整体上表示支持，“因为他们知道乌克兰有急需”。

柯比没详细说明美国这些盟友须等多久，但表示美国会尽量减低负面影响。

他也补充道，这项调整不会影响对台湾和以色列的武器交付。他说，台湾在自我防卫方面，持续需要美国援助。

在俄乌战事方面，乌克兰周五说，它对俄南部几家炼油厂和军事中心发动了无人机袭击。莫斯科称一夜之间击落了114架乌克兰无人机，袭击造成一人死亡。