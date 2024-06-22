联合国促俄罗斯遵守对朝制裁

（联合国综合电）联合国秘书长古特雷斯在俄罗斯与朝鲜签署新防御协定后，敦促俄罗斯遵守联合国对朝鲜的制裁。

古特雷斯星期五（6月21日）在新闻简报会上说：“安理会通过了多项涉及朝鲜的制裁。任何国家，包括俄罗斯与朝鲜建立的任何关系，都必须完全遵守这些制裁。”

本周三（19日），俄罗斯总统普京在平壤与朝鲜领袖金正恩签署了《全面战略伙伴协议》，两国同意在对方面临武装侵略时提供一切可用的军事援助。在这之前，美国则指责朝鲜为俄罗斯在乌克兰的战争提供了弹药与导弹。

外交官透露，应美国、法国、英国、韩国和日本的要求，联合国安理会将于6月28日就朝鲜问题召开会议，讨论平壤违反安理会决议，对俄罗斯进行武器转让。

美国国务院周五发声明说，美国国务卿布林肯和韩国外长赵兑烈前一天通电话，谴责朝鲜与俄罗斯深化军事合作，包括进行违反安理会多项决议的武器转让。

美国国务院发言人米勒说，布林肯和赵兑烈同意继续共同应对朝鲜带来的“复杂且不断变化的安全挑战”，以及共同维护南中国海的和平与稳定。

分析员指出，朝鲜与俄罗斯这两个在国际上被孤立的国家如今正在各个领域正式开展合作，其中很多领域可能违反制裁。

彭博社报道，预计美国总统拜登、日本首相岸田文雄和韩国总统尹锡悦将在下个月举行首脑峰会，届时拜登政府将重申为日韩提供核保护伞的承诺。

日本明海大学国际问题教授小谷哲男说：“如果出现紧急情况，美国总统不仅要考虑朝鲜的核武器，也要考虑俄罗斯的核威胁，因此可以预见美国的延伸威慑将被削弱。”

另一方面，美国核动力航空母舰罗斯福号（USS Theodore Roosevelt）已于星期六（22日）抵达韩国釜山。韩国海军说，罗斯福号将参加本月与韩国和日本的联合军演。

路透社报道，美日韩三国领导人于去年8月在戴维营峰会上同意举行年度军事训练演习，以应对中国在南中国海有争议的水道上的“危险和侵略性行为”。

罗斯福号此次访问是在美国另一艘航空母舰卡尔文森号（Carl Vinson）访韩七个月后进行的，旨在展示对朝鲜核与导弹计划的威慑。