乌克兰：第二届和平峰会可由全球南方国家主办

（基辅综合电）乌克兰认为，讨论俄乌问题的第二届和平峰会可由全球南方国家主办。

首届乌克兰和平峰会刚于上周在瑞士举行，有90多个国家的代表出席。乌克兰总统办公室副主任佐夫克瓦星期五（6月21日）说，乌克兰希望今年底前举行第二次和平峰会。

乌克兰国际文传电讯社引述佐夫克瓦的话说：“有好几个国家向我们主动提出（愿意主办），我认为下届峰会可能在某个全球南方国家举行。”

不过，若夫克瓦拒绝透露未来主办方的身份，称这是为了避免俄罗斯从中破坏。他说，如果俄罗斯准备考虑乌克兰制定的路线图，而且不发出最后通牒，俄罗斯也会受邀出席峰会。

克里姆林宫发言人佩斯科夫周五说，俄罗斯认为俄方迫切须要与美国进行安全谈判，但谈判必须是全面的，并包括乌克兰问题。

佩斯科夫是在被询及俄方是否准备好与美国讨论核风险时指出，俄方对于同美国对话持开放态度，但对话须是广泛和全面的，涵盖所有方面，包括与乌克兰的冲突。 “这样的对话是必要的，因为问题正在堆积，而且有很多问题与全球安全架构相关。”

另一方面，英国改革党党魁法拉奇周五接受英国广播公司（BBC）访问时指出，俄罗斯入侵乌克兰是因为北约和欧盟向东欧扩张，激怒了俄罗斯总统普京。

法拉奇此番言论立即招致执政保守党内政部长克莱弗利和主要反对党工党影子国防部长希利的批评，指责法拉奇为普京入侵乌克兰辩护。

俄军周五夜间再次对乌克兰发动导弹和无人机袭击，击毁乌克兰东南部和西部的能源设施，造成至少两人受伤。

莫斯科此前称，对乌克兰能源基础设施的空袭是为了报复乌克兰无人机袭击俄领土。