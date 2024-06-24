俄罗斯达吉斯坦遭恐袭爆发激烈枪战

（莫斯科综合电）俄罗斯达吉斯坦共和国的几座教堂和警察哨所遭身份不明的武装分子袭击，造成至少20人丧命，另有五名袭击者被击毙。俄联邦侦查委员已按恐怖主义活动立案展开调查，达吉斯坦政府宣布为遇难者哀悼三天。

达吉斯坦首府马哈奇卡拉（Makhachkala）一处交警站和一座东正教教堂，以及沿海城市杰尔宾特（Derbent）一座东正教教堂和一座犹太教堂星期天（6月23日）同时遭受袭击。据报道，袭击者与警方爆发激烈枪战，杰尔宾特两座遇袭教堂都起火燃烧，其中犹太教堂被烧成平地。

俄联邦侦查委员会周一（24日）说，这一系列袭击造成至少15名执法人员，以及包括一名东正教神职人员在内的四名平民死亡；有五名袭击者被击毙。 达吉斯坦当局稍晚说，死亡人数上升到了20人，另有46人受伤。俄罗斯东正教会证实，它的一名牧师在杰尔宾特遭到杀害。

达吉斯坦行政长官梅利科夫（Sergei Melikov）周一说：“对于达吉斯坦和整个国家来说，这是悲惨的一天。”目前未有人承认干案，但梅利科夫称，俄罗斯知道幕后黑手是谁，以及他们寻求的目标。

他没有说明袭击黑手身份，但提到俄罗斯与乌克兰的战争。“我们必须明白，战争也会降临到我们的家园。我们之前感受到它，但今天我们面对了它。”

与俄罗斯总统普京关系密切的俄东正教会大牧首基里尔（Patriarch Kirill）则称，敌人正试图破坏俄罗斯的宗教间和平。另据塔斯社引述执法消息人士报道，袭击者是一个国际恐怖组织的追随者。

达吉斯坦沿海城市杰尔宾特的东正教教堂和犹太教堂星期天也遭受袭击，图为当地一座建筑物在袭击中起火燃烧。（路透社）

事发后，达吉斯坦一度进入反恐行动状态，当局在确认威胁已消除后解除了这一状态。梅利科夫誓言将继续抓捕参与袭击者，包括在国外的人。

另据俄罗斯卫星通讯社引述执法部门消息人士说，情报显示达吉斯坦中部谢尔戈卡拉区（Sergokala）区长奥马罗夫（Magomed Omarov）的两个儿子参与了袭击，奥马罗夫已被拘捕。奥马罗夫所属的统一俄罗斯党星期一宣布，他因败坏组织声誉被开除党籍。

达吉斯坦把周一至周三（24至26日）定为哀悼日，当地降半旗并取消所有娱乐活动。

达吉斯坦位于动荡的北高加索地区，与车臣等俄共和国接壤，居民以回教徒为主。这里过去受车臣回教叛乱影响，但随着2017年俄罗斯宣布平息叛乱，当地暴力袭击事件已大幅减少。

去年10月以哈冲突爆发后，马哈奇卡拉曾发生示威者举着巴勒斯坦旗帜闯入机场，寻找犹太乘客的事件。普京当时指责西方与乌克兰试图在俄境内煽动动乱。

今年4月，俄联邦安全局在达吉斯坦逮捕四人，指他们涉嫌策划3月份的莫斯科近郊音乐厅袭击。那起袭击造成140多人死亡，伊斯兰国组织分支“伊斯兰国呼罗珊省”宣称干案。