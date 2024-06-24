气候变化影响加剧 全球主要产粮区降雨低于正常

（新加坡路透电）气候变化的影响加剧，全球主要产粮区包括俄罗斯、中国、印度和美国的大片农田正经历极端高温和低于正常水平的降雨量，播种时间因此推迟，生长中的农作物则状况不佳，粮食产量受威胁。

美国商业遥感卫星影像服务商麦克萨（Maxar）的气象学家海德说：“黑海地区的天气预报是一个巨大的危险信号。”预计黑海地区7月和8月将出现干旱，降雨量低于正常水平，影响当地主要农作物玉米和葵花籽的产量。

俄罗斯是全球最大小麦出口国。俄南部因天气炎热，农作物收成将受影响；根据气象预报，俄罗斯乌拉尔、西伯利亚西部和外贝加尔地区也将出现高温和降雨减少的情况。

乌克兰南部和东部近期也炎热干燥，5月1日至6月10日的降水量仅为正常水平的20%至50%，哈尔科夫和顿涅茨克部分地区冬春作物的生长因此受阻。

乌克兰国家气象预报机构说：“今年5月是乌克兰30年来最干旱的月份之一。在北部地区，尤其是日托米尔，冰雹导致玉米、大豆和葵花籽等春季作物受损。”

在全球主要粮食出口国美国，东岸部分地区天气酷热，中西部主要产粮区则雨量过多。海德说：“中西部的焦点已从天气炎热转为雨量过于充沛，这可能导致玉米和大豆产区尤其是中西部上游地区出现洪水。”

在亚洲，预料充足的雨量将缓解中国部分地区的旱情。海德说：“中国北部和东部的玉米和大豆产区正值干旱，令人担忧。不过到了7月至9月这段期间，降雨量预计将回到正常至稍微高于正常的水平，有助于农作物生长。”

全球最大大米出口国印度目前正值雨季，但降雨量却比正常水平低了五分之一。不过气象局官员说，季风在停滞了一个多星期后，正在向印度北部挺进，未来几周料将出现多次强降雨，弥补降雨不足，7月展望乐观。