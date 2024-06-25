美副国务卿：应欢迎中国留学生修读人文学科而非科学

（华盛顿综合电）美国副国务卿坎贝尔说，美国应该欢迎更多来自中国的学生，但他们应该修读人文学科而不是粒子物理等科学学科。他说，基于安全考量，美国大学正在限制中国学生接触敏感技术。

路透社报道，坎贝尔星期一（6月24日）出席美国外交关系委员会的活动时说，美国没有足够的国民学习科学、技术、工程和数学，因此须在这些领域招收更多国际学生，但他们应该来自印度而非中国。

多年来，中国学生构成美国最大的外国学生群体，在2022至2023学年总计近29万人。但一些学术界和民间人士认为，美中关系恶化以及对美国技术被窃的担忧破坏了科学合作，还使中国学生受到无端怀疑。

坎贝尔说：“我的确认为减少或限制某些类型（学科）的准入规定是可能的，我们也看到这种普遍现象，尤其是在美国各地的技术项目中。”

但坎贝尔强调，美国必须小心行事，避免切断中美之间的联系，并称北京的官员在很大程度上须要为学术、商业或非营利部门关系的萎缩负责。

提到中俄关系，他说，虽然中国与俄罗斯公开结盟，但中国仍对俄罗斯和朝鲜的紧密关系感到焦虑。北京担心平壤会因俄总统普京访朝而受到鼓舞并采取挑衅措施，进而引发区域危机。

坎贝尔说，中国曾在与美国的互动中对朝俄签署防务协议感到焦虑。他透露，美国认为俄罗斯正在寻求为朝鲜提供更多支持，包括核武方面的支持，这是危险的事态发展，美国正对此密切关注。