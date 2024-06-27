美日韩承诺加强合作 建立更具韧性供应链

（华盛顿综合电）美国、日本和韩国承诺加强合作，建立更具韧性的供应链，协力发展半导体、重要矿物等关键科技。

美国商务部长雷蒙多星期三（6月26日）在华盛顿与日本经济产业部长斋藤健和韩国产业通商资源部长安德根举行会谈后说，三国将合作解决战略领域的弱点，并强调半导体、清洁能源、关键矿物、网络安全和人工智能（AI）都是重要领域。

三国部长发表联合声明说：“我们拥有共同意向，要运用三边机制来促进重大与新兴技术的发展，强化国家经济的安全性与韧性。”

此次会议是美日韩领导人去年8月在戴维营峰会上达成协议的后续措施。

雷蒙多指出，美日韩都是制造业、服务业、技术和创新领域的领先经济体，三国合作不仅造福各自的国家，也有利于世界安全。

彭博社报道，美日韩最近对稀土行业的“非市场措施”表达了担忧。三国将推动稀土技术的发展，中国目前在该领域占据主导地位。

在三方会议召开前，欧盟竞争事务专员韦斯塔格与美日韩代表一起在线讨论了加强关键技术供应链的问题。美国拜登政府上个月决定恢复对数百种中国进口商品征收关税，以提高战略性行业关税来保护美国制造业。

斋藤健在华盛顿的新闻发布会上说，日本与盟国正在密切关注中国对国内半导体行业的投资。他特别提到，中国在传统晶片、广泛用于汽车和其他关键行业的老一代半导体方面的产能迅速扩张。

他说：“通过与美国、韩国和欧盟的讨论，我感觉中国在传统晶片制造等方面的过剩生产，引起了极大关切。”

安德根则说：“我们期待韩美日部长会议为深化和发展三国产业合作、共同应对全球风险打下制度基础。”

韩国宣布设立基金 减少对外国供应依赖

与此同时，韩国周四（27日）宣布计划设立一项5万亿韩元（约49亿新元）的基金，以减少对外国供应的依赖，进而保护因地缘政治紧张局势而日益受到干扰的供应链。

这个基金将用于支持韩国企业，帮助开发原本通过进口采购的商品替代品。当局也会扩大对被认为必要但难以在国内采购的物品，如半导体和充电电池原料的监控。