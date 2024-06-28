西方情报：绞肉机战术使俄军5月平均每天逾千人伤亡

（华盛顿讯）美国、英国和其他西方情报机构说，由于俄军试图以“绞肉机战术”突破乌克兰边境前线，使今年5月成为俄军的特别致命月份，平均每天有逾千名俄军受伤或死亡。

《纽约时报》报道，英国军事情报分析员指出，今年5月，俄罗斯在哈尔科夫外围和其他东部战线都发起了更猛烈攻势，导致俄军5月平均每天有1200人伤亡，是战争爆发以来最高值。

虽然伤亡惨重，但俄罗斯仍持续每月招募2万5000至3万名新兵，招募人数与离开战场的士兵数量大致相当，俄军因此能不断向乌克兰的防线派遣一波又一波的军队，希望借由庞大军队压垮乌军，突破敌方防线。

这种绞肉机战术最终令俄军成功攻占乌东重镇阿夫迪夫卡（Avdiivka）和巴赫穆特。但前线的惨重伤亡也迫使俄军须加速增派新兵上战场，导致派往前线的士兵往往缺乏足够的军事训练，进而造成更多伤亡。

乌克兰和西方官员说，绞肉机战术在今年春天已经开始失效，尤其是在哈尔科夫。据悉，拜登政府本月授权乌军使用美国提供的武器打击俄罗斯本土，成功遏阻俄军在东北部哈尔科夫的攻势。

尽管乌军目前在哈尔科夫战线取得了成功，但美国和西方官员预计，在未来几周，两军的战斗将转回东部和南部，因为俄罗斯似乎愿意继续采用绞肉机战术来取得渐进式进展。

另一方面，无人机的作用也推升了俄军的伤亡人数。综合未具名俄军在社交媒体公开的消息，俄军部队被敌军无人机、机枪射击和炮火削弱，伤亡惨重。

美国国防部长奥斯汀近期称：“几周前，我们担心俄罗斯会取得重大突破。我认为我们不会再看到这种情况了……俄军在前线的推进速度正在减缓，前线的某个部分正在稳定下来。”

奥斯丁预计，俄罗斯迄今已有至少35万俄军伤亡；英国则估计有逾50万俄军伤亡。