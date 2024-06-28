北约秘书长：北约可抵御美法政治风暴

（布鲁塞尔综合电）北约秘书长斯托尔滕贝格说，北约具有韧性，能够安然度过强国政坛的任何变化。

法国星期天（6月30日）举行国会选举，美国则在今年11月进行总统选举，两国的极右派候选人向来敌视北约，也和北约宿敌俄罗斯关系良好。

斯托尔滕贝格星期四（27日）接受法新社访问时说：“事实证明，当各国必须做出选择，是留在北约接受北约提供的保护与安全，或是要选择削弱北约并退出时，他们选择了北约。”

即将在今年10月卸任，由荷兰首相吕特接替职务的斯托尔滕贝格说：“我们已证明，我们非常有韧性，因为团结在一起显然符合我们的利益，这适用于美国，也适用于欧洲。”

他认为，不论美国选举结果如何，美国都会继续是北约的坚定盟友，因为这符合美国的安全利益。“强大的北约对欧洲有利，对美国也有利。”

美国共和党总统候选人特朗普过去一再抨击北约没有在防卫方面分担应有的责任，最近更称如果北约成员国不愿意增加国防支出，就会鼓励俄罗斯攻击它们。

对此，斯托尔滕贝格说，特朗普的批评主要不是针对北约，而是不满北约一些成员国国防支出不足，但现在这种情况已有所改善。

针对俄乌战事，斯托尔滕贝格说，俄军虽然占有优势，但目前没有任何其他迹象或理由相信，俄军有能力或实力取得重大突破。

对于北约与俄罗斯之间是否会爆发全面战争，斯托尔滕贝格表明没有看到任何北约盟国面临任何迫在眉睫的军事威胁，并确信北约有能力防止未来的袭击。“我有信心，北约能够继续阻止针对北约盟国的任何武装袭击，正如我们在过去75年，还有在最危险的冷战时期所办到的一样。”

斯托尔滕贝格强调：“北约的宗旨不是打仗，而是防止战争，我们没有看到任何北约盟国面临任何迫在眉睫的军事威胁，我绝对确信北约有能力防止未来的袭击。”