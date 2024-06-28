美总统选举首场电视辩论 拜登表现失常特朗普仍无的放矢

（亚特兰大综合电）美国民主与共和两党总统候选人在第一场电视辩论唇枪舌剑，但较多沦为人身攻击，当中总统拜登表现失常，特朗普仍然无的放矢，但没有像四年前那样一直专横打断拜登的谈话。

这场电视直播辩论在华盛顿时间星期四（6月27日）晚上9时（新加坡时间星期五上午9时），在美国有线电视新闻网（CNN）亚特兰大总部的演播室举行。代表民主党的拜登（81岁）和共和党对手特朗普（78岁）进场前并未握手。这是拜登与特朗普相隔四年后再次同台交锋，双方都称对方是美国历史上最糟糕的总统，拜登称特朗普为“失败者”和“抱怨者”，特朗普则称拜登为“灾难”。

两名高龄候选人围绕美国经济与通货膨胀、移民、堕胎权、俄乌战争与加沙战火等课题交锋，拜登和特朗普都重复着一贯言论，使得辩论显得沉闷。拜登称他从特朗普手中接过的是一个经济崩溃、失业率攀升的国家，并几次以“混乱”来形容当时的情况。

特朗普则称在他执政期间美国经济表现是历来最好的，并指责拜登对冠病疫情的应对是一场灾难。他也指俄罗斯总统普京决定入侵乌克兰，是因为他看到美军在撤出阿富汗时是多么无能。他更称如果自己仍是美国总统，加沙战争就不会发生。

特朗普猛烈抨击拜登在经济和世界舞台上都是失败的，拜登虽想反击，但他讲话结巴，声音沙哑并逐渐减弱，有时还无法反应。特朗普则滔滔不绝，但几次抛出不实指控，如指移民导致罪案激增等。

拜登是在辩论超过半个小时后才开始掌握话语权，他攻击特朗普因掩盖向色情片女星丹尼尔斯支付封口费而被定罪，称他为“重罪犯”，并且抨击特朗普在党内不得人心，指特朗普任内的内阁成员包括副总统彭斯无一人愿意公开挺他。针对有报道指特朗普曾称阵亡美国士兵是“傻瓜”和“失败者”，拜登如此回击特朗普，说“你才是傻瓜，你才是失败者”。

整场辩论中，两人好像两个人普通人在吵架，几乎无视基本礼貌，称呼彼此总是用“他”，而未使用“某某先生”的尊称。

据知情者透露，拜登当天患了感冒，但拜登对自己的表现感到满意。然而，CNN的民调显示，高达67％观众认为特朗普赢得此次辩论。

电视辩论后，副总统哈里斯对CNN说，拜登“开始时的反应较为迟缓，但过后渐入佳境。”她认为选民应该以过去三年半的执政，而不是以90分钟的辩论来评估拜登的表现。

一个未具名的金主批评拜登的表现不合格，无法形容他的表现有多糟。他还预测接下来的筹款活动将会“枯竭”。

在奥巴马任内出任住房与城市发展部长的卡斯特罗（Julian Castro）在社媒平台X上发文指出，拜登的表现是可预见的，“他看来毫无准备、迷失方向，也无力与一直撒谎的特朗普对抗。”

政治分析员沃尔特（Amy Walter）说，这场辩论只是提醒选民拜登的弱点，尤其是拜登的健康和耐力。沃尔特认为这场辩论不会影响那些尚未做出决定的选民。

至于特朗普，沃尔特说：“特朗普并没有‘赢得’这场辩论。特朗普撒了很多谎，他未能为自己寻求连任进行有力的表述。”

密歇根州立大学政治学教授格罗斯曼（Matt Grossmann）表示，辩论通常对总统竞选产生很小的影响，这种影响会随着时间的推移而消失。但因为现在选情激烈，彼此不相伯仲，“任何微小的变化都可能产生影响。”