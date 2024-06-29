美国媒体批拜登表现差劲 纽时社论促拜登让贤

（华盛顿综合讯）美国媒体在总统选举首场电视辩论结束隔天，纷纷在封面和评论文章中批评美国总统拜登的表现差劲，《纽约时报》甚至发表社论促请他让贤。

纽时一篇新闻分析以“一场笨拙的表演，一个惊慌的政党”为标题。

纽时中间派民主党专栏作家纪思道（Nicholas Kristof）说，拜登是个好人，“但我希望他星期四晚上回顾一下自己的辩论表现并退出竞选”。

对拜登伤害最大的可能是友人兼专栏作家弗里德曼（Thomas L.Friedman）的批评。他在评论文章中写道：“拜登总统是个好人，也是个好总统。他必须退出竞选。”

《华盛顿邮报》在头版写道：“拜登在激烈的辩论中挣扎。”华邮编辑部把这场辩论形容为“痛苦的90分钟”，并在分析文章中指总统的声音“微弱而刺耳”，他看来也失去集中力。

美国有线电视新闻网（CNN）在标题中形容这场辩论为灾难，并指拜登的连任道路陷入危机。

CNN在一篇有关辩论要点的文章中说：“拜登的年龄问题变得更加严重。”CNN高级政治记者科林森写道：“如果拜登在11月选举中落败，历史将记载：毁掉一位总统只需10分钟。”

《华尔街日报》报道指民主党人已私下讨论取代拜登的总统候选人，并称拜登“停滞不前的表现让民主党陷入混乱”。他在辩论中结巴的表现也引发选民广泛担忧：“他太老了，无法服务于民。”

右翼专栏作家努南（Peggy Noonan）在评论文章中说，这对拜登来说是一场“彻头彻尾的灾难”，也是“历史上在任者最糟糕的夜晚”。