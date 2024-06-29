拜登为辩论表现失常辩护 向支持者信心喊话

（华盛顿／伦敦综合电）在总统选举第一场电视辩论中表现失常引来各方质疑，美国总统拜登进行危机处理，承认他在辩论会表现逊色，但坚持自己是赢得11月总统大选的合适人选。

拜登（81岁）星期五（6月28日）在选情激烈的北卡罗来纳州的一个竞选集会上向支持者信心喊话，他坦言自己走路不如以前健步如飞，也不像以前那样说话流利、善于辩论。“但我说真话，也知道如何做好总统的工作。”

拜登强调，如果不是全心全意相信自己能够胜任，他就不会寻求连任。

拜登星期五也狠批共和党对手、前总统特朗普，指责特朗普创下了在单场辩论中撒最多谎的新纪录，并指特朗普才是国家的真正威胁。

拜登说：“他（特朗普）对我们的自由构成威胁。他对我们的民主构成威胁。他确实对美国所代表的一切构成威胁。”

美国总统拜登星期五在北卡罗来纳州首府罗利市的竞选集会上向支持群信心喊话，试图缓解电视辩论失利在民主党内造成的冲击。（法新社）

美国前总统奥巴马星期五虽指拜登表现糟糕，但强调依然支持拜登。另一名前总统克林顿也表示支持拜登。

奥巴马星期五在社媒平台X上发文指出，这次的选举“仍是在一个一生为普通民众而奋斗的人，以及一个只关心自己的人之间做选择，昨晚的辩论并没有改变这点。”

拜登竞选阵营发言人泰勒在空军一号上告诉媒体，目前民主党内部还没有就换人的可能性进行任何讨论。

对于拜登是否可能弃选，特朗普在弗吉尼亚州的竞选集会上说，他不认为拜登会退出选战，“因为他（拜登）的民调支持率，比其他民主党人的支持率高。”

前总统特朗普星期五在弗吉尼亚州东南部切萨皮克市的共和党竞选集会上向支持者发言。一般认为，和四年前比起来，特朗普这次在电视辩论时行为有所克制，但仍然发表好些不实的言论。（彭博社）

星期四（27日）的电视辩论有超过5100万人观看，比2020年观看候选人首场辩论的7300万人少了约30％。这也是自1976年以来收视率最低的三场首场总统辩论之一。

下一场电视辩论已定9月10日举行，由美国广播公司（ABC）主持。

拜登竞选阵营说，他们在星期四和星期五两天筹得了1400万美元（约1899万新元）。特朗普竞选方说，星期四电视辩论那晚筹得了800万美元。

另一方面，欧盟盟友对拜登的表现感到震惊。波兰总理图斯克星期五出席欧盟首脑峰会后，在布鲁塞尔的记者会上回答媒体询问时，直言他早就担心会发生这种情况。

图斯克说：“我担心这一点，因为直接对抗、辩论交锋，对拜登总统来说，这不容易。”

可能在下星期大选后出任英国新首相的工党党魁斯塔默拒绝对拜登表现置评，他只说评论美国选举没有助益。

不过工党官员私下表示担忧，他们原希望民主党人当选美国总统，但这种可能性如今看来降低了。

美国的对手俄罗斯和中国反应较为平淡，克里姆林宫发言人佩斯科夫暗示普京没有收看电视辩论。

中国微博出现许多嘲讽两名候选人和这场辩论的贴文。一名网民说，这场辩论一个老人试图让人们相信他没有疯，另一个则试图让人们相信他没有老。

印度匿名官员透露，印度总理莫迪更希望特朗普担任总统。印度方面认为特朗普精力充沛，现在正在观察加州州长纽森是否会崛起成为拜登的替代人选。