特朗普支持美日韩深化关系

（华盛顿／东京／首尔路透电）知情人士透露，特朗普的智囊团向日本和韩国官员保证，特朗普若当选将支持拜登任内的努力，继续深化美日韩三边关系，以共同对抗中国和朝鲜。

路透社引述五名知情者的话说，过去几周特朗普的政策顾问与日韩官员对话时，传达了一个信息，即特朗普若再度入主白宫，他将继续推进美日韩三边军事、经济和外交合作，以缓解全球紧张局势。

本月到日本与当地官员会面的国安会前幕僚长弗莱茨透露，他向日方保证，美日韩联盟将是牢固的，特朗普意识到美国必须与盟友紧密合作，以捍卫他们的利益。

特朗普的顾问也提出了其他外交政策计划，包括乌克兰和平计划和重组北约资金的计划，但特朗普竞选团队未证实他是否会接受这些提议，团队高级顾问拉西维塔说：“没人有权代表特朗普与外国政府对话并作出承诺。”

弗莱茨表示，他并非代表特朗普发言，而是凭借与特朗普接触和了解，作出自己的评估。他认为如果特朗普重掌政权，美日韩料会联手对抗中国和朝鲜。

知情人士透露，日韩政府最高层与美国右翼智库已经或预定举行的会议多达数十次，这些智库包括美国第一政策研究所、美国传统基金会、哈德逊研究所。这些保守派智库为特朗普的第二个任期制定了详细的政策蓝图，其中包括将日韩形容为美国在军事、经济、外交和技术领域的“关键盟友”，但同时也呼吁韩国“在针对朝鲜的常规防御方面发挥带头作用”，这反映出特朗普不愿意为他国的防务承担过多的经费负担。

特朗普目前在可能决定选举胜负的“战场州”处于领先优势。路透社指出，他的政策顾问在日韩奔波走动，显示他们希望在年底大选之前，尽早对外勾勒出特朗普第二个总统任期的外交政策重点。