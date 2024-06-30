辩论表现不佳 拜登忙游说金主继续支持

（华盛顿综合电）美国总统拜登在首场电视辩论中表现逊色，引起民主党捐款人担忧和质疑，拜登为此努力游说财力强大的金主不要临阵换将，并保证他仍有能力赢得总统选举。

81岁的拜登星期六（6月29日）接连出席在纽约和新泽西的三场竞选筹款活动。他说：“我表现得不太好，但（对手）特朗普也不好。我向你们保证，我们会赢得这次选举。”

他在新泽西的筹款活动上告诉在场群众，他理解电视辩论后人们产生的担忧，并承诺会再接再厉。

美国第一夫人吉尔陪同拜登出席筹款活动。她力挺丈夫，指拜登不仅是最合适的总统人选，也是唯一的人选。

拜登星期四（27日）在与共和党总统候选人特朗普的第一场电视辩论中被指表现差劲，说话磕磕巴巴、思路不清，加剧了人们对他年龄和心智状态的担忧，担心他可能不适合再出任总统。

拜登的竞选团队承认，这场辩论的结果不如预期，但坚称拜登与特朗普并没有因此扩大差距。拜登竞选团队负责人狄伦星期六在一份公开备忘录中说，辩论后的内部民调显示，选民对拜登的看法不变。

她还说，事实上，在辩论期间和辩论后，拜登的支持率大幅上升。截至星期五晚上，团队筹集到2700多万美元（约3662万新元）。

美国主流媒体评论劝拜登退位

尽管竞选团队极力捍卫拜登，但民主党捐款人的担忧并没有消除，美国各主流媒体评论也纷纷劝拜登退位让贤。

美国娱乐界权威刊物《综艺》（Variety）报道，多名好莱坞知名捐款人扬言，如果拜登继续竞选，他们就不会再捐钱给民主党。

报道引述几位好莱坞内部人士说，主要的自由派捐款人对拜登的辩论表现大失所望，希望其他人取而代之，成为民主党总统候选人。

数名捐款人的顾问林肯霍克受询时说：“我们真的很难想象要如何继续支持他。他需凭良心地认真思考，是否可以成为我们的候选人。”

一名不愿具名的好莱坞金主告诉《综艺》，在他的圈子中，许多人都表明除非拜登退出，否则他们将不再捐款。另有一名消息人士说，电视辩论开始约10分钟后，“感觉上资金就枯竭了”。

好莱坞金主对拜登而言十分重要。近几周，多名好莱坞巨星在筹款活动上为拜登站台，其中，乔治·克鲁尼、朱莉亚·罗伯茨等人6月15日参加一场盛大的筹款活动；当天共筹集到3000万美元（约4070万新元），创下民主党单场筹款活动的最高纪录。

拜登目前无意退选，民主党高层也没人提出这样的要求，不过，曾是共和党总统初选中特朗普主要对手的南卡罗来纳州前州长黑利提醒共和党人，应做好准备应对民主党可能换人的情况。

她星期六对《华尔街日报》说：“他们（民主党）会聪明地处理这个问题。他们会选一个更年轻、更有活力的人……共和党是时候做准备了。”