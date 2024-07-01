情报显示可能发生袭击 美军提高欧洲军事基地警戒

（华盛顿法新电）美国多家媒体报道，美国军方已将数个欧洲基地的警戒状态提升至第二高等级。

据美国广播公司（ABC）新闻和美国有线电视新闻网（CNN）周日（6月30日）引述未具名官员的话称，这些位于欧洲各地的美国基地已被提升到“查理”（Charlie）警戒等级。

根据美国陆军网站信息，“查理”警戒是在“发生一起事件或有情报表明可能发生某种形式的恐怖行动，或是针对美军人员或设施的袭击时”下达的。

最高警戒级别“德尔塔”（Delta）则是在恐怖袭击已经发生或“迫在眉睫”时适用。

据法新社消息，美国欧洲司令部（USEUCOM）并未确认警戒级别更改的消息，但强调“我们一直都保持警戒”。

与此同时，五角大楼说，由于多种因素可能影响驻扎在欧洲战区的美军和美军家属的安全，美国欧洲司令部正加倍强调必须在夏季保持警戒。

目前，美国国务院建议在德国的美国公民提高警惕。美国欧洲司令部总部设在德国，这意味着该地存在恐怖主义风险。

尽管没有提到具体威胁，但自3月一名枪手在莫斯科附近枪杀近150人后，欧洲各国一直处于高度警戒状态。极端组织“伊斯兰国”（IS）声称对该次袭击负责。

即将举行巴黎奥运会的法国也在开幕前提高了警戒状态，而德国目前正在举办一场国际足球赛事。