芬兰总统：习近平一通电话就能结束俄乌战争

（赫尔辛基／布鲁塞尔彭博电）芬兰总统斯图布指出，俄罗斯现在非常依赖中国，只要中国国家主席习近平一通电话，就能结束俄罗斯与乌克兰的战争。

斯图布（Alexander Stubb）星期二（7月2日）在赫尔辛基接受采访时说：“习近平主席的一个电话就能化解这场危机。如果他说，‘是时候开始和平谈判了’，俄罗斯将被迫这么做……他们别无选择。”

斯图布的言论反映出，乌克兰的盟友对中国被指支持俄罗斯的战争努力愈发失望。他们指责中国向俄罗斯提供武器技术和零部件，并帮助莫斯科绕过国际贸易限制。

斯图布还说，结束俄罗斯总统普京在乌克兰的战争将使中国受益，中国需要保护与领土完整和主权相关的国际规则，这是正确的做法，也将显示中国的领导能力。

中国原则上反对国际制裁 指美国等向乌提供武器助长战争

中国外交部发言人毛宁在7月3日的例行记者会上就芬兰总统的表态回答彭博社记者提问时说：“中国和俄罗斯都是独立自主的大国。中国不是乌克兰危机的制造者，也不是当事方。我们将始终站在和平与对话一边，同包括俄罗斯在内的各方保持沟通，继续为推动危机政治解决发挥建设性作用。”

习近平试图将中国描绘成一个中立角色，中国政府批评俄罗斯袭击平民并威胁使用核武器。中国原则上反对国际制裁，称它只尊重联合国支持的惩罚措施，并指责美国及其盟国通过向乌克兰提供武器助长了战争。

据彭博社汇编的统计数据，去年中国占俄罗斯贸易总额约28％，高于2021年的19％。相比之下，欧盟同期在俄罗斯贸易中的份额从36％降至17％。

4月21日，在巴格达举行的2024年伊拉克国际防务展览会上展出的伊朗“见证者”149“加沙”战斗无人机的模型。（法新社）

欧洲官员：北京可能为俄提供致命性军援

另据欧洲知情官员透露，中俄公司正在合作开发一种攻击型无人机，类似于部署在乌克兰的伊朗无人机，这表明，北京可能正逐渐为俄罗斯提供致命性军事援助。

彭博社引述知情者说，这些公司2023年就合作复制伊朗见证者（Shahed）无人机的项目进行会谈，并于今年开发和测试一个样板，准备运往俄罗斯，但这些无人机尚未部署在乌克兰战场。

中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇回应说，中国不向乌克兰冲突各方提供武器，并严格控制军民两用品的出口。他指出，就乌克兰危机而言，谁在呼吁对话、争取和平，谁在煽风点火、煽动对抗，国际社会一目了然。他说，中方敦促有关国家立即停止火上浇油、停止制造对抗。

知情人士称，美国的评估是，中国正在考虑是否发运成品无人机，但同时正在发运可以改装成攻击型无人机的套件。

据中国防务网站和几家媒体报道，中国开发一种名为“向日葵200”的“神风特攻队”式攻击型无人机，外观类似于“见证者”136无人机。