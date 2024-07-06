匈总理访俄谈乌克兰和平协议遭欧美批评

（莫斯科/布达佩斯综合电）匈牙利总理欧尔班到莫斯科与俄罗斯总统普京讨论乌克兰战争，引发基辅和西方盟友不满。欧盟领袖强烈批评，指欧尔班并非代表欧盟发言。

匈牙利本月1日刚接任欧盟轮值主席国，仅上任五天，欧尔班星期五（7月5日）就前往莫斯科执行“和平任务”。欧尔班是俄罗斯在欧盟的最亲密盟友，这也是2022年4月以来首次有欧盟领袖在莫斯科与普京会面。

普京在双边会谈后披露，两人讨论了解决乌克兰冲突的可能方案，但欧尔班说，俄乌“立场相距甚远”，须采取许多步骤才能实现和平。

普京上个月称，只有基辅同意放弃加入北约的野心，并从莫斯科吞并的地区撤出所有军队，俄罗斯才会结束在乌克兰的特别军事行动。但基辅拒绝普京的要求，称此举等于投降。

欧盟委员会主席冯德莱恩在社媒发文批评欧尔班，指采取绥靖政策不会阻止普京，只有团结和决心才能为乌克兰实现全面、公正和持久的和平铺平道路。

美国白宫批评欧尔班的访问将适得其反，不会推进乌克兰的和平。北约秘书长斯托尔滕贝格也与此划清界限，强调欧尔班此访并不代表北约。

只有斯洛伐克总理菲佐力挺欧尔班，甚至说如果他的健康状况允许，也会一起访俄。与匈牙利一样，自俄乌开战以来，斯洛伐克就拒绝向乌克兰提供军事援助。