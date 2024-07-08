北约新计划：需35至50旅军力才可抵御俄攻击

（华盛顿综合电）北约军事消息人士说，北约制定的新计划显示，北约须增加35到50个旅的兵力，才能完全实现抵御俄罗斯攻击的目标。

这名匿名消息人士拒绝向路透社透露有关这个计划的更多细节，但一个旅由3000至7000名士兵组成，因此增加35到50旅的兵力会是个艰巨的挑战。

一名安全人士说，单是德国就必须把防空能力提高四倍，凸显了北约所面临挑战的规模。

在去年维尔纽斯举行的峰会上，北约领导人就北约30多年来的首次重大防务计划达成一致，北约官员过后便致力于把书面文件转化为具体的军事需求。

北约一名官员受询时透露，北约军事规划人员已经确定了保卫北约所需的部队和武器的详细要求。他说：“防空和导弹防御、远程武器、后勤以及大型陆地机动编队是我们的优先事项……北约可能会为盟国设定更苛刻的能力目标，因为我们要发展能够执行北约计划和应对所面临威胁的部队。我们相信，我们的威慑力量现在和将来都是强大的。”

德国国防部指北约的未来计划属机密，因此拒绝置评，但表明北约所有盟国都被要求与北约就能力需求进行协调，这项工作将持续到明年。

目前还不清楚北约盟国可从何处为35至50个旅增派人员，预计它们可从武装部队的其他部门调兵，也可以招募更多士兵或两者结合。

北约面对防空一大缺口

路透社报道，北约军事规划人员已确认，防空是北约面对的一大缺口，因为俄乌战争已证明防空系统对保护关键军事和民用基础设施至关重要。在与俄罗斯的任何潜在冲突中，德国都是重要的后勤枢纽和集结地，因此这些系统对德国尤为重要。

在冷战期间，作为北约前线国家的德国曾拥有36套爱国者导弹防御系统，但即便如此，德国仍依赖北约盟国的额外支持。

2022年俄罗斯入侵乌克兰后，德国向乌克兰捐赠了三套爱国者防空系统，如今也只剩下九套爱国者系统。为了增加库存，德国政府已开始订购爱国者和其他防空系统。

北约将于星期二（7月9日）在华盛顿召开峰会，美国防长奥斯汀在峰会前已表明，将为乌克兰提供23亿美元（约31亿新元）军事援助，其中包括关键的防空设施。

有外交官指出，本届峰会可能缺乏亮点，北约仍旧不会邀请乌克兰加入北约，但获得更多防空设施至少会让乌克兰总统泽连斯基觉得有些收获。