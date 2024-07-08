基辅儿童医院遭袭坍塌 恐酿大规模伤亡

（基辅综合电）俄罗斯星期一向乌克兰全境多地发射多枚导弹，其中一枚击中基辅一家儿童医院，有好多人受困坍塌的废墟下，当局担心人命伤亡情况严重。

乌克兰全境多个地点在星期一（7月8日）凌晨接连传出爆炸声。乌克兰空军称，俄军发射了38枚巡航导弹、弹道导弹以及制导炸弹，乌军成功拦截了其中30枚。基辅、中部城市克里维里赫（Kryvyi Rih）、东部城市波克罗夫斯克（Pokrovsk）和中南部城市第聂伯罗（Dnipro）的50栋民用建筑，包括居民楼、商业中心和两家医院被导弹击中。据乌克兰内政部公布的初步数据，此次袭击造成至少36人死亡和至少112人受伤。

乌克兰安全局指出，俄军的一枚KH-101巡航导弹，击中基辅的奥赫马特迪特儿童医院（Okhmatdyt Hospital），引发大爆炸。两个小时后，第二枚导弹的碎片击中另一家医院。总统泽连斯基说，目前尚不清楚具体有多少人受困和遇难，救援人员仍在现场搜救幸存者。

乌克兰高级总统官员耶尔马克称，这枚导弹“包含数十种北约国家制造的微电子产品”。泽连斯基表明，将要求联合国安全理事会讨论此事；他也誓言报复莫斯科。

一名33岁的妇女说，奥赫马特迪特医院遇袭时，她年仅两个月大的孩子正在接受治疗。医院中弹后，墙体碎片四处坠落，她为了保证孩子能顺畅呼吸，立即用毛巾盖住孩子的脸，并紧急躲进防空洞。

乌克兰当局称，奥赫马特迪特儿童医院被俄军一枚巡航导弹击中，但俄国防部否认对民用设施展开空袭。（路透社）

俄罗斯国防部在星期一晚些时候表明：“今天上午，为回应基辅政权破坏俄罗斯能源和经济设施的企图，俄罗斯联邦武装部队对乌克兰军事工业设施和乌克兰武装部队空军基地进行了远程精确武器集体打击。”

莫斯科否认对乌克兰民用建设发动袭击。俄国防部说：“大量来自基辅的照片和视频片段明确证实，乌克兰防空导弹从城市内的防空导弹系统发射，（然后）落入基辅并造成破坏。”

儿童医院遇袭后，一些伤患和病患带着输液架坐在医院外围，等待执法人员安排撤离。（路透社）

基辅儿童医院遇袭后立即引起多国领导人强烈谴责。意大利外交部长塔亚尼说：“基辅爆炸画面令人震惊，遇袭的还包括一家儿童医院，国际社会必须谴责这一战争罪行……（意大利）政府将继续捍卫乌克兰及其人民的主权。”

欧盟外交政策负责人博雷利也在X平台发文谴责俄军针对乌克兰平民的袭击行动。他说：“乌克兰现在需要防空（系统）……所有在俄乌战争中犯下战争罪的人都将被追究责任。”