基辅儿童医院遇袭 各国指责俄军针对平民

（华盛顿／基辅／莫斯科综合电）俄罗斯星期一向乌克兰全境发起新一轮大规模空袭，造成至少41人死亡，逾170人受伤。各国领导人纷纷谴责莫斯科无差别杀害平民，要求俄罗斯立即停火。

俄军星期一（7月8日）上午向基辅七个城区、东部和南部共五座城镇发射了约38枚导弹，乌军只成功拦截了30枚导弹，其中一枚巡航导弹击中了基辅的奥赫马特迪特儿童医院，引发大爆炸，造成两人死亡、10多人受伤。

乌克兰总统泽连斯基说，除了儿童医院外，至少还有100多座建筑物遇袭，包括基辅的儿童托儿所、妇产中心、商业中心和住宅楼。

7月9日，基辅救援人员在一栋民用公寓楼的废墟下寻获一名罹难者。（路透社）

乌空军发言人伊格纳特称，俄军星期一发射的导弹飞行高度极低，不易拦截，导弹还配备雷达和热阱等额外装置，令乌军难以招架。乌国防部长乌梅罗夫敦促西方盟国为乌克兰迅速提供更多防空系统。

美国总统拜登星期一承诺将采取新措施加强乌克兰的防空能力。他说，俄罗斯对乌克兰各地发动的导弹袭击，尤其是针对基辅儿童医院的空袭，再次提醒人们俄罗斯的残暴行径。

美国务院发言人米勒指责俄罗斯对平民发动野蛮的导弹袭击，指这些遇袭设施没有任何军事用途，没有为乌军部队提供庇护，“这些是纯粹的民用设施”。

联合国秘书长古特雷斯也做出谴责，指基辅医疗设施遭到袭击尤其令人震惊，并促请俄罗斯立即停止针对平民的袭击行动。

北约拟于星期二（9日）在华盛顿召开峰会，泽连斯基预计将在会上推动各国为乌克兰提供更多防空系统，并敦促各国对俄罗斯的袭击行动作出“更强有力的回应”。

乌克兰安全局指出，俄军的一枚KH-101巡航导弹击中基辅的奥赫马特迪特儿童医院，引发大爆炸。内政部说，空袭造成这家儿童医院两人死亡、10多人受伤。（路透社）

不过，俄罗斯否认对乌克兰民用建设发动袭击，指基辅儿童医院是被乌军导弹击中。克里姆林宫发言人佩斯科夫称：“我们不会对平民目标发动袭击。”

此外，俄罗斯还在星期二反指乌军对俄罗斯多个地区发动一连串大规模袭击，造成一人死亡，两个变电站和一个油库起火。此外，俄边境城市别尔哥罗德（Belgorod）也遭袭，造成至少四人死亡。