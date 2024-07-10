北约官员：俄军缺乏大规模攻势所需资源

（华盛顿／基辅／莫斯科综合电）北约一名高级官员说，俄罗斯缺乏在乌克兰发动大规模攻势所需的弹药和部队，需要从其他国家获得大量弹药供应。

这名官员星期二（7月9日）在北约年度峰会开幕前告诉记者，俄军一直遭受“非常高”的损失，不得不命令人手不足、缺乏经验的部队进入战区。“俄罗斯若要维持真正的进攻行动，必须从伊朗和朝鲜等国获得大量弹药供应。”

他估计俄罗斯能维持三到四年的战争经济，而乌克兰还需要一段时间才能集结发动大规模进攻所需的弹药和人员，但“我们看到（乌克兰）正在一天天进步”。他说，尽管乌克兰遭受重大损失，但“我们看到乌克兰的防御能力显著提高”。

他也说，最近在欧洲发生的纵火、暗杀阴谋和破坏活动，是俄总统普京为破坏欧洲对乌克兰的支持而采取的秘密行动。北约对此发表两份声明提醒俄罗斯，北约知道俄罗斯的所作所为。北约加强了成员国之间的情报共享，因此“我们对正在发生的事情有共同的了解”。

乌国防部长乌梅罗夫星期二敦促欧洲盟友加入驻扎在波兰的乌克兰军团，并称这是西方帮助下提高战备状态的关键一步。他也说，西方伙伴提供的最现代化和先进的硬件也将用于乌军中。

乌克兰安全局说，俄罗斯的一枚Kh-101巡航导弹击中了基辅奥赫马德特儿童医院，并发布了据称是该巡航导弹碎片的照片。（法新社）

联合国：基辅儿童医院极可能遭俄导弹击中

另一方面，联合国人权监测组织说，基辅一家儿童医院极可能是俄军空袭中直接被导弹击中，但莫斯科仍否认与此有关。

俄罗斯星期一（8日）对乌克兰全境多地发动空袭，共造成44人死亡，仅基辅就有33人丧生。死者中包括四名儿童，以及在儿童医院遇难的两人。

联合国乌克兰人权监测团团长贝尔说，对视频录像的分析和在事发现场进行的评估表明，奥赫马德特儿童医院极可能遭到直接的袭击，而不是受到被拦截的武器系统炸毁。乌方称，有明确证据证明该儿童医院遭俄罗斯一枚Kh-101巡航导弹击中，并公布乌方所称武器发动机碎片的图片。

克里姆林宫则说，俄方没有将民用建筑作为目标，并指乌克兰的反导弹火力击中了儿童医院，但没有提供相应的证据。

奥赫马德特儿童医院是欧洲最大的儿童医院之一，主要治疗癌症和肾病等重症患者。乌当局称，医院有八名儿童在袭击中受伤。院长说，一名年轻医生被炸死，透析大楼被完全摧毁，医院失去了电力供应。