美司法部：俄使用AI创建社媒假账号散布不实信息

（华盛顿综合电）美国司法部说，当局查获俄罗斯涉嫌使用人工智能（AI）驱动机器人，在社交媒体平台创建假账号，进行不实信息宣传战。

美国司法部星期二（7月9日）发声明说，当局已查封两个网域和搜查968个社媒账号。据称俄罗斯利用这些账号创建AI“机器人农场”，在美国和其他国家散布不实信息。

司法部和联邦调查局官员说，这次行动标志着美国首次公开指责外国政府，在外国影响行动中使用生成式AI。

检察官说，此次行动是由俄罗斯的一个私人情报组织进行的，这个组织由俄罗斯情报人员和俄罗斯官媒RT一名高级人员组成，并获得克里姆林宫的批准和资助。俄罗斯驻华盛顿大使馆和RT没有对此作出回应。

法庭文件显示，这个组织利用AI创建、控制和管理数百个虚假社媒账号，佯装成美国人经常发布亲克里姆林宫的言论，包括有关俄总统普京的视频，并批评乌克兰政府。

调查人员说，此次攻击活动是在荷兰的一个服务器进行的，因此美国正与荷兰当局合作进行调查。

官员警告，对方可能利用人工智能系统日益强大的能力，加大散布虚假信息的力度。

一名情报官员也说，美国尚未监测到任何国家“削弱或破坏”美国总统大选的计划，但已经看到俄罗斯开始试图影响一些选民群体，并“诋毁特定”政治人物。