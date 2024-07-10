印度外交秘书：俄承诺释放误征印度士兵

（莫斯科／新德里综合电）印度外交秘书克瓦特拉说，俄罗斯承诺允许数十名受俄征兵误导在乌克兰作战的印度人提前返回印度。

克瓦特拉星期二（7月9日）告诉记者，总理莫迪在莫斯科与俄罗斯总统普京会晤时，强烈要求俄方尽早释放受误导加入俄军队的印度国民。印度估计这批士兵有35至50人，目前已有10人返印。

克瓦特拉说，双方现在将就此开展工作，研究如何尽快让这批印度士兵回家。

近几个月，一些人告诉法新社，俄军招募他们时承诺，他们不会参加战斗，只须担任辅助角色。然而，他们后来还是接受了使用武器的训练，然后被部署到前线作战。

除了印度国民以外，俄军还招募斯里兰卡人和泥泊尔人作战。6月底，斯里兰卡也要求莫斯科允许参与作战的本国公民，在自愿的情况下回国。

此外，莫迪也希望加强与俄罗斯的能源关系，并可能寻求通过政府对政府的途径，与俄石油公司和其他能源实体建立合作关系。

俄罗斯2022年入侵乌克兰后，西方买家纷纷回避购买俄石油，印度则成为俄石油的最大买家。

印度希望到2030年将印俄双边贸易额从目前的650亿美元（约877亿新元）提升至1000亿美元。两国公布了实现该目标的九个关键合作领域，其中能源合作涵盖核能、炼油和石化等领域，以及能源基础设施、技术和设备方面的伙伴关系。