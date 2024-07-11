金正恩豪车背后 那些不能说的秘密 | 世界大解说

2024年6月中旬的平壤街头热闹极了。

6月18日晚，俄罗斯总统普京时隔24年，再度造访。朝鲜领导人金正恩做足排场，亲自在机场迎候。

摄像机镜头里，两人的互动插曲，为那些旨在观察两国领袖的私人情谊，从而判断外交关系走向的人士，提供了不少鲜活素材。

先是普京热情地邀请金正恩共乘一车，离开机场。

俄罗斯总统普京（身穿白衬衫者）抵达朝鲜首都平壤国际机场后，邀请苦候多时的朝鲜领导人金正恩（下左）一起登上普京的轿车。两人相互谦让主座，“车主”普京最终大动作振臂脱去外套，登上主座。图片摄于6月19日，由朝中社发布。（法新社）

到了访问隔天下午，普京又亲自驾驶汽车，载着金正恩，在平壤锦绣山迎宾馆花园内游玩踏青。途中两人还互换位置，轮流试驾。

朝鲜领导人金正恩（右）在平壤锦绣山迎宾馆的花园里开车，车上载着俄罗斯总统普京（左）。图片摄于2024年6月19日，于6月20日由朝中社发布。（法新社）

行程结束，普京更是把这辆吸睛无数的豪车，当做礼物送给金正恩。

其实，这已不是普京第一次送这位朝鲜领袖俄罗斯生产制造的豪华轿车；而朝鲜金氏的豪车收藏，又岂止是俄国总统的礼物而已？

金正恩的豪车背后到底埋藏着多少不能说的秘密？看本期《世界大解说》揭开这位朝鲜领导人的豪车之谜。

视频内容

00:45 朝俄领袖豪车外交 两国元首各有算盘

06:34 为过德国豪车瘾 瞒天过海造走私网络

11:48 赠豪车笼人心 金正恩尽显政治手腕

13:47 宣传教育洗脑民众 穷奢极侈是“王的权利”

朝俄领袖豪车外交 两国元首各有算盘

根据媒体推测，朝鲜领袖是一位超级大车迷，名下有不少豪车收藏。

朝鲜领导人金正恩4月25日访问金日成军事综合大学时，一口气展示18辆进口豪华车。（朝鲜中央电视台新闻截图）

去年9月，金正恩自冠病疫情以来首次出访国外，在俄罗斯远东地区的东方航天发射场同普京会面。期间，普京特地向车迷金正恩介绍由俄罗斯生产的奥鲁斯（Aurus）牌豪华轿车。

隔年2月20日，朝中社报道，普京送了一辆俄产汽车供金正恩私人使用，以展示他们之间的特殊关系。

克里姆林宫发言人也指，普京送的是俄罗斯最高级的豪华轿车奥鲁斯，因为金正恩喜欢这辆车。

那么，两国元首间高调展示“豪车外交”的用意何在？

长期研究朝鲜政局的美国威尔逊国际学者中心研究员李晟允博士告诉《世界大解说》，据他观察，这些举动是为了炫耀莫斯科和平壤之间更加紧密的新关系，并向美国等国家传达一个信息：哪怕联合国再想方设法对朝鲜实施制裁，都不会奏效。

此外，金正恩这台奥鲁斯豪车的车牌号也别有用心，号码“7271953”，是70多年前朝、美、中三方签署《朝鲜停战协定》的日期。

点击视频，听专家解读金氏这样的安排又有什么目的？

瞒天过海造走私网络 只为领袖过把“豪车瘾”

金正恩在多个场合让俄罗斯豪车高调登场，免不了出于外交考量。

对这位朝鲜半岛北端的最大车迷来说，他个人最喜欢的豪车品牌，可能还要数德国制造的高端轿车，马赛地迈巴赫（Maybach）系列。

不过，由于联合国对朝鲜实施的经济制裁，禁止奢侈品进口，金正恩要过一把迈巴赫豪车瘾，就只得另辟蹊径，通过非正当手段获得。

2019年，《纽约时报》同长期打击全球非法走私网络的美国高级国防研究中心（Centre for Advanced Defence Studies，简称 C4ADS）联合展开调查，发现了一条可能是北朝鲜秘密操纵的豪车走私线路。

调查报道一经发布，当即引起联合国多个成员国警觉。可是，朝鲜的奢侈品走私不但未自此禁绝，反而变得愈发嚣张。

到了2024年元旦前后，朝鲜中央电视台发布了金正恩出席活动的画面，其中座驾分别为两台最新上市不久的迈巴赫新款车型。

赠豪车笼人心 金正恩尽显政治手腕

马赛地汽车不仅是金正恩的最爱，近来似乎也成为朝鲜顶层权贵的身份象征。

去年12月底，朝鲜劳动党召开第八届中央委员会第九次全体会议。开幕当天，三名金正恩亲信亲自驾驶马赛地轿车亮相，根据观察，其中一台可能是金正恩先前的座驾。

从上至下依次为：朝鲜劳动党中央委员会组织书记赵甬元、朝鲜最高人民会议常任委员会委员长崔龙海、朝鲜内阁总理金德训。（朝鲜中央电视台新闻截图）

熟悉朝韩最新舆论动向的《联合早报》首尔通讯员姜贵瑛说，三名金正恩亲信在朝鲜新闻画面里亮相，下车用遥控器锁门的动作极度不自然，韩国媒体解读为这一切似乎都是经过提前安排，上演一场“政治秀”，是朝鲜“礼物政治”的具象体现。

她说，金正恩可能通过奢侈品笼络高官，以获得他们的支持，并满足自己的政治需求。

宣传教育洗脑民众 穷奢极侈是“王的权利”

权贵阶层频频驾驶豪车出席活动，可是，大多数朝鲜普通民众却不知私家车为何物，甚至很多人尚未完全解决温饱问题，他们对此类“特权”又作何感想？

对此，姜贵瑛分析“脱北者”们的访谈内容，提出朝鲜民众对领导人的奢侈品及其价值完全没有概念，因此可能也不会感到难以接受。

在李晟允看来，金正恩“坐在最豪华的防弹装甲车内四处招摇”，对绝大多数朝鲜人而言并不奇怪，因为吃好穿好，尽享荣华富贵、山珍海外都该当是“最高领导人应有的权利”。