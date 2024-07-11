美联储主席：不会等到通胀率降至2%才考虑减息

（华盛顿综合电）美国联邦储备局主席鲍威尔说，美联储不会等到通货膨胀率下降到2%的目标水平才考虑减息。

鲍威尔星期三（7月10日）在众议院金融服务委员会听证会上说：“我们说过，不希望等到通胀率一路降至2%，因为通胀有特定势头……如果等那么久，那可能会等太久了。在这种情况下，通胀率将远低于目标水平，这也不是一个理想的结果。”

投资者如今认为，美联储在9月宣布降息的可能性约为70%。针对纽约州共和党众议员劳勒质问，9月降息会否被视为美联储试图在11月5日的总统选举前操纵选举形势，鲍威尔指出，美联储会在必要时，做出会否降息的决定。

他说：“我们的工作是在必要时，根据数据、所获得的数据、演变的前景，并权衡风险做出决定，而不是考虑其他因素，那也包括政治因素。”

他表明：“我们长期以来都是这样做的，包括在选举年……我们所做的一切都会有充分的依据。无论如何，我们都不适合在决策时，以任何形式考虑选举周期的问题。”

鲍威尔和其他美联储官员此前都表明，除非更有信心通胀率会回到2%的目标，否则不会降息。

对于是否觉得通胀趋缓，降息的障碍已经清除，鲍威尔说：“我确实对此有一些信心……问题是：我们是否有足够的信心会持续降至2%？我还未做好这么说的准备。”

他指出，虽然美联储官员仍致力于降低通胀，但他们也对失业问题感到担忧。

鲍威尔说，通胀方面的工作还没有完成，而美联储还有更多工作要做。他说：“有一条既能维持低失业率，又能恢复物价稳定的道路……我们正在努力，并正非常专注于在这条道路上继续前进。”

FSMOne.com研究及投资组合管理部助理经理杨慧诗接受《联合早报》的采访时说，从本质上讲，美联储依然依赖数据。“尽管经济仍然表现良好，通胀远高于目标，但美联储今年不太可能急于降息。短期内，随着市场调整预期，波动性可能会加剧。从长远来看，市场往往更多地被企业的盈利所推动，而非降息消息。”

辉立证券研究投资分析师胡宇轩接受《联合早报》采访说，对于鲍威尔的评论，全球市场将受到广泛预期的6月消费者价格指数（CPI）报告的影响，经济师预计CPI环比上涨0.1％，同比上涨3.1％。扣除波动较大的食品和能源价格后，核心CPI预计比5月份上涨0.2％，自去年6月以来上涨3.4％。

胡宇轩表示，如果这些数据达到或超过市场普遍预期，将增强美联储的信心，即通胀率可持续降至2%，可能从而促使全球市场反弹。