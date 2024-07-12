日新版防卫白皮书 借东亚危机主张扩军

日本2024年版防卫白皮书出炉，日方研判目前所面对的形势为“二战以来最严峻”，主要是警戒台海局势紧张，以及对朝鲜研发的固体燃料洲际弹道导弹。今年是自卫队成立70周年，日当局也借着东亚危机在白皮书中宣告扩军，要提升军力以维护周边安全。

2024年版的日本防卫白皮书（下称白皮书），汇总了2023年4月至2024年3月底为止的主要军事动向。

日本防长木原稔星期五（7月12日）在内阁会议上报告白皮书概要时指出：“处于二战后最严峻且复杂的安全保障环境下，日防卫当局和自卫队要坚决贯彻地保护国民的生命与和平生活，以及执行捍卫国家的领土、领海、领空的任务。因此，在思考国家安全保障战略、国家防卫战略、防卫力整备计划的基础上，将持续推进（防卫）政策。”

时事通讯社报道，今年的白皮书增加了关于中国军事活动范围的声明，这是去年没有的。

白皮书指出，中国军队正在日本周边增加活动，活动范围延伸至连接日本伊豆群岛和关岛的“第二岛链”。白皮书也指中国和俄罗斯军队多次在日本周围进行联合飞行和航行，“明显是为了针对日本进行示威，从国家安全角度来看须予以严重关切”。

白皮书称，中国军事活动向太平洋一侧扩展导致紧张局势升级，并指中国军队正在形成不断部署包围台湾的态势，以及加紧操练“对台东西夹击和防止第三国干预”的训练。

针对朝鲜，白皮书认为，朝鲜把重点放在提高核能力和导弹能力，而俄罗斯入侵乌克兰的持续战斗能力是通过向朝鲜采购炮弹和导弹来维持的。

白皮书首次讨论国防能力与开支

今年白皮书刊登不少日本将引进的新武器照片，也是当局首次在白皮书内专设栏目讨论国防能力与开支。

日本当局已决定把军事开支提高到国内生产总值的2%，也在2022年制定一项为期五年、总值为43万亿日元（约3600亿新元）的军购计划。白皮书公布，日本将改进12型地对舰导弹，以及要比原计划提前一年，在2025年引进美制的“战斧”巡航导弹等，从根本上加强防御能力。

白皮书也重点概述日本和盟友美国以外的国家深化了合作，篇章要比去年的内容多了20页，被列入“合作国家和机构”也从47个增加到51个。

白皮书首次称韩国是其“作为伙伴合作的重要邻国”。在谈及与菲律宾的合作时，日本重点介绍已提供给菲方两台预警控制雷达，并强调日本不仅要与菲律宾进行双边军演，也要展开“日美菲、日美澳菲”等多边框架演习。