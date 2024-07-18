美联储褐皮书：美国经济增长未来半年或放缓

（华盛顿综合电）美国联邦储备局发表褐皮书指出，由于11月的总统大选和通货膨胀带来的不确定性，美国经济的前景似乎正在减弱，预计未来几个月的增长速度将放缓。

美联储星期三（7月17日）发布的经济状况褐皮书显示，在12个地区联储银行辖区内，有七个地区的经济活动近几周出现了轻微至温和的增长。

不过，有五个辖区表示经济活动持平或下降，比上次报告增加了三个。展望未来，企业预计放缓将继续。

美联储说：“由于即将到来的选举、国内政策、地缘政治冲突和通货膨胀的不确定性，预计未来六个月的经济增长将放缓。”

多数辖区的工资继续以温和到适度的速度增长，物价普遍略有上升，但消费者支出几乎没有变化。

报告说，几乎每个辖区都“提到零售商打折或者对价格敏感的消费者只购买必需品、降低对商品质量的要求、减少购买商品数量，或货比三家寻找最划算的交易”。

高盛主管：美联储很可能在9月降息

不过美联储数名官员说，由于通胀轨迹改善和劳动力市场更加平衡，美联储如今更接近降息。

美联储理事沃勒（Christopher Waller）和纽约联邦储备银行行长威廉姆斯（John Williams）都指出，宽松货币政策的期限正在缩短。

沃勒在堪萨斯市的演讲中直言：“虽然我不认为我们已经到达最终目的地，但我确实相信，我们离应该下调政策利率的时间越来越近了。”

达拉斯联储银行前行长、现任高盛集团副主席卡普兰（Robert Kaplan）则认为，美联储很可能在9月份降低利率。他说：“美联储9月（降息）的路径非常清晰……我认为他们很有可能在12月再降息一次。”