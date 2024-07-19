金正恩接待俄军事代表团 朝俄军事合作迈入新阶段

朝鲜领导人金正恩星期四（7月18日）会见到访的俄罗斯国防部副部长率领的军事代表团。朝媒对俄方军事代表团访朝目的毫不隐瞒，称双方公开商讨了军事领域合作，朝俄军事合作势必将进入一个新的阶段。

朝中社星期五（19日）报道，金正恩18日在平壤劳动党总部大楼会见了由俄罗斯国防部副部长克里沃鲁奇科率领的军事代表团。

据报道，朝俄双方就维护相互安全利益，以及两国在军事领域合作的必要性达成共识。

金正恩说：“朝鲜一如既往地对俄罗斯军民在乌克兰展开的特别军事行动予以强力支持和坚定声援。两国军队要加强团结，有力引导新时代朝俄关系，在维护地区与世界和平以及国际正义方面发挥重要作用。”

今年6月19日，金正恩与普京在平壤举行会谈，两国签署了《全面战略伙伴关系条约》。这是朝俄签署条约后，俄罗斯军事领域高官首次访问朝鲜。

据了解，朝鲜金日成军事综合大学校长率领的朝鲜军事教育干部代表团本月9日访俄，朝俄之间的军事合作似乎逐渐加强。

朝鲜再空飘气球 韩军重启对朝扩音器广播

另外，随着朝鲜18日下午再次向韩国空飘200多个垃圾气球，韩军19日重启在接壤朝鲜的边境以扩音器广播回应。这是相隔一个多月后重启对朝扩播。

这是朝鲜继6月26日后，相隔22天再向韩国发放垃圾气球，以抗议韩国脱北者团体发放反朝传单。这也是朝鲜今年第八次向韩国空飘气球，朝鲜劳动党副部长金与正此前曾警告，在韩朝边境地区再次发现对朝传单，韩方必须做好付出惨痛代价的准备，预告将空飘垃圾气球。

韩军指出，朝鲜从西部空飘的200多个垃圾气球，其中40多个降落在京畿道北部地区，里面大部分是纸类，没有危害物品。韩军捕捉到朝鲜准备继续空飘垃圾气球的情况，于是短期内每天将启动对朝扩音器广播。韩国联合参谋本部强调，军方未来的应对措施将完全取决于朝方的行动。

分析人士认为，朝鲜一直要求韩国停止通过边境的扩音器播放反对朝鲜的“心理战”广播, 随着韩军决定每天早上到晚上启动扩音器广播，预计将遭到朝鲜的强烈抗议。