拜登宣布退选 世界领袖纷纷向他致敬

（巴黎综合电）美国总统拜登宣布不寻求连任后，多国领袖纷纷发文向他致敬。欧洲盟友赞扬拜登在任内做出许多让各方获益的艰难决定，使世界变得更安全，民主也更强大。

德国总理朔尔茨说，拜登为美国、欧洲和世界取得许多成就。“因为他，跨大西洋得以密切合作，北约变得强大。美国对我们来说是一个良好而可靠的伙伴，他不再参选的决定是值得认可的。”

加拿大总理特鲁多形容：“他是一个伟大的人，他所做的一切都是出于对国家的热爱。作为总统，他是加拿大的合作伙伴，也是真正的朋友。”

日本首相岸田文雄说，拜登宣布让贤应该是他认为所能做出的最佳政治决定。“日美同盟是日本外交和安全的基石，因此我们将密切关注事态发展。”

澳大利亚总理阿尔巴尼斯说，拜登的领导令澳洲和美国的关系变得更稳固。新西兰总理拉克森则在社交媒体X平台说，拜登将一生奉献给公共服务，令人敬重。他感谢拜登对新西兰做出承诺，并期待继续在拜登剩余任期与他合作。

以色列总理内坦亚胡感谢拜登为以色列所做的一切，但他表明，无论谁在11月当选美国总统，以色列都会是美国在中东最强大的盟友。

乌克兰总统泽连斯基说，拜登做出“艰难而有力的决定”，尤其感谢他采取大胆举措，坚定不移地支持基辅。

俄罗斯则说，对于拜登退选，它并不感到很意外，还说美国副总统哈里斯对于美俄关系至今毫无贡献。克里姆林宫发言人佩斯科夫星期一说：“现在距离美国选举还有四个月。这段时间很长，很多事情仍可能发生变化，我们须保持耐心，仔细监察接下来的发展。我们的首要关注仍是在乌克兰的特别军事行动。”