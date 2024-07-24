去年11月叛逃至韩国的朝鲜前驻古巴大使馆参赞李一圭说，金正恩政权翘首以待特朗普再次当选美国总统，以恢复朝美邦交并获取经济援助。

李一圭（52岁）星期二（7月23日）接受韩联社专访时说，朝鲜的对美目标有三个。第一，将朝鲜停战协定转换为和平协定；第二、朝鲜与美国建交；第三、获得经济援助。

他说，2018年和2019年的“特金会”是朝鲜对韩工作小组统一战线部主导，而现在朝鲜外务省可能在准备特朗普执政后或会举行的朝美首脑会谈。外务省并未认为靠美国就能获得利益，而是认为改善朝美关系是一场艰苦的战斗。

至于外界怀疑朝鲜和中国关系变得疏远，李一圭指出，从朝中边境开放速度不及预期来看，朝中关系确实变得疏远。对于朝鲜而言，恢复朝中关系并非当务之急；首要目标是从俄罗斯获取利益，其次是小心处理与日本的关系以获得经济利益。同时朝鲜坚信，无论情况如何，中国都不会抛弃朝鲜。

对于朝鲜与韩国转向对话模式的可能性，李一圭持悲观态度，认为至少未来十年内难以实现。他说，金正恩去年底将韩朝关系定性为“敌对的两个国家关系”属于战略决策，几个月前已有相关迹象，例如指示驻外朝鲜餐厅拒绝接待韩国人，并要求收集朝鲜拒绝现代集团会长玄贞恩访朝的国际反应等。

李一圭也透露，2023年3月至4月间，朝鲜有迹象重开因冠病疫情而关闭了三年多的边境时，常驻海外的人员有相当大的动摇，包括外交官在内的数十名旅外朝鲜人试图弃朝，但其中有不少人被强制遣返。去年在俄罗斯符拉迪沃斯托克失踪的一对朝鲜母子是外务省职员的家属，最终因未能成功逃离而被遣送回朝。

李一圭还指出，朝鲜年轻人是属于“韩流一代”。他们与“革命一代”和“集市一代”不同，他们是引领朝鲜变革的最大潜在力量。对于外界认为朝鲜体制不久就会垮台的观测，他认为，朝鲜实施恐怖政治和连坐制，朝鲜居民只能顺从。但他强调，独裁从未永存，总有一天会垮台，我们的任务不是坐等观望，应加速那一天的到来。

李一圭是朝鲜外务省代表性的“南美通”，自2019年4月起担任朝鲜驻古巴大使馆政治参赞，直至去年一直负起阻止韩国和古巴建交的任务。然而，今年2月，韩国和古巴建立了外交关系。