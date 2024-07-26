美防长：中俄军机接近美国领空将被拦截

（华盛顿综合电）美国防长奥斯汀说，美国有能力监测对手国家从任何方向接近美国领空的企图，并时刻准备做出合适回应。

中国和俄罗斯军机星期三（7月24日）在俄罗斯远东地区和阿拉斯加附近的白令海进行了联合巡航。美国星期四（25日）说，这是中俄两国首次展开这类行动。

奥斯汀在记者会上指出：“这对我们来说并不意外。我们密切监视、跟踪和拦截飞机，这显示我们的军队一直处于准备状态，我们有很好的监视能力。”

他说，中俄战机并没有进入美国领空：“他们接近最近的地点距离我们的海岸约200英里（322公里），但这是我们非常密切追踪的事件。我们有能力进行拦截。如果再次发生这种情况，如果有来自任何方向的任何挑战，我完全相信北方司令部和北美防空司令部将做好准备，我们能够进行拦截。”

美国和加拿大联合组建的北美防空司令部（NORAD）星期三透露，他们在阿拉斯加防空识别区发现、追踪并拦截了两架俄罗斯TU-95轰炸机和两架中国H-6轰炸机。不过，由于轰炸机一直处于国际领空，美军并未把中俄的军事活动视为威胁。

中国表明，这次行动不针对第三方，符合国际法和国际实践，与当前国际和地区局势无关。俄罗斯国防部也说，这项行动是双方2024年军事合作计划的一部分，不针对第三国。