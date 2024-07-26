朝鲜2023年GDP同比增3.1% 时隔4年由负转正

韩国央行估计，在连续三年萎缩后，朝鲜经济在2023年取得了大幅增长。尽管国际社会对朝鲜的经济制裁持续存在，但与中国的贸易增加和良好的气象条件使得农林渔业产量增加，是经济反弹的主要原因。

韩国银行星期五（7月26日）发布的《2023年朝鲜经济增长率推测结果》显示，2023年朝鲜国内生产总值（GDP）为32.32万亿韩元（约313亿新元），同比增长3.1%，这是朝鲜经济时隔四年首次出现正增长。

按产业分类来看，由于良好的气象条件，农林渔业增长了1%；制造业方面，轻工业和重化学工业均增长了5.9%；建筑业则以居住用建筑为中心，增长了8.2%。

经济统计局国民账户部长姜昌求说，之前朝鲜受到联合国安理会制裁和疫情的影响，经济增长持续低迷，但在2023年由于良好的气象条件、与中国的贸易增加和放宽疫情相关控制，经济出现反弹。这主要是由于此前低迷带来的基底效应，因此很难评价经济变得活跃。

尤其是与中国的对外贸易规模增加，是朝鲜对外贸易增长率反弹的主要原因。2023年，朝鲜的对外贸易规模达到了27亿7000万美元（约37亿新元），比2022年的15.9亿美元增加了74.6%。其中，与中国的贸易占比超过98%，而与越南等其他国家的贸易仅占约1%。

朝鲜的对外出口额达到了3亿3000万美元，以鞋子、帽子、假发等商品为主，同比增加了104.5%。据统计，进口比前一年增加了71.3%，达到24.4亿美元，进口商品主要包括肥料和塑料制品等。

韩国央行的分析认为，2023年朝鲜的对外贸易规模已接近疫情爆发前的水平，但仅为对朝制裁之前（2011年至2016年的年均）的41%。央行指出，最近朝鲜与俄罗斯的合作有可能对朝鲜的外汇收入产生影响。朝鲜通过向俄罗斯提供军需物资，可能会获得经济利益和技术支持，从而增加其外汇收入，但具体影响还有待进一步观察。

央行估计，朝鲜人均国民总收入为158万9000韩元，仅为韩国的1/30（3.4%）。