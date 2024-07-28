美日升级两国军事司令部并扩大威慑力

日本和美国外长和防长在东京举行“二加二会议”，以亚洲严峻的安全环境为由，敲定强化日美两国军事司令部，以及扩大威慑力。美国将改组驻日军事指挥部，以深化与盟国军队的协调。日美两国也在会议上将中国列为本区域面临的“最大战略挑战”。

与二加二会议同步举行的是延伸威慑部长级会议。据日本媒体报道，这在去年的日美二加二会议上已被列为议程项目之一，但建立独立框架实属首次。分析认为，美国之所以将延伸威慑搬到台面，主要是要向国际传达美国将利用包括核武器在内的军事能力保护日本的强烈意愿。

日美的“二加二”星期天（7月28日）在日本外交部饭仓迎宾馆召开，日本外长上川阳子、防长木原稔以及美国国务卿布林肯和防长奥斯汀举行了一个多小时的会谈。

会议内容主要围绕今年4月日本首相岸田访美与美国总统拜登协议建立一个能深化两军指挥新制度的框架。根据发表的联合文件，驻日美军将改组为联合部队司令部，由印度太平洋司令部司令领导。它将与自卫队在今年建立的联合作战司令部互动。

分析指出，两国有此考虑主要是因为台湾和朝鲜半岛都可能出现紧急情况，力图以重整军事制度来制定有效的作战计划和进行联合军演。

会谈中，四部长针对国际局势交换意见，一致认为印太地区面临最大战略挑战。

奥斯汀说：“中国、俄罗斯和朝鲜以其核能力威胁全球安全，因此扩大威慑比以往任何时候都更加重要。”

上川强调：“为了保护现有的国际秩序，我们必须不断加强联盟的威慑力。”

木原也说：“为了维护自由开放的印太地区，我们必须加强与韩国、美国和其他伙伴的合作。”

布林肯说：“即使面临前所未有的挑战，我们的联盟也已做好准备。”

日美继续部长级会议 加强延伸威慑

《日本经济新闻》报道，此次四部长也就局势确认了日美联合应对的政策，包括军备现代化、国防技术等防务合作。在国防装备的联合开发和生产方面，日美同意寻求包括扩大PAC3等陆基拦截导弹的生产能力。此外，日美也有具体计划保护关键基础设施和防止遭受网络攻击。

关于核保护伞的延伸威慑，此次所发表的“二加二联合文件”指出，加强美国的延伸威慑并深化战略层面讨论的至关重要性。双方决定继续举行部长级会议，以提高日美的威慑和应对能力。

延伸威慑是美国核共享的机制。美国与德国、比利时、意大利、荷兰等北约成员国都有相关协议，这在威慑中发挥着核心作用。

《朝日新闻》引述美国国防部的分析称，中国正在增加核武库，到2030年将拥有1000枚以上核弹头。入侵乌克兰后，俄罗斯加大了威胁力度，包括进行模拟使用战术核武器的演习。

另外，朝鲜的核导弹开发也取得进展。日本在二战末期吃过原子弹的亏，未公开讨论此事。然而，随着局势转变，日美双方从2010年起，一年两次就此课题展开磋商。双方也决定继续举行部长级会议，以提高日美的威慑能力。