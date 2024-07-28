普京：美在德部署远程导弹 或引发冷战式导弹危机

（圣彼得堡综合电）俄罗斯总统普京警告，若美国在德国部署远程导弹，俄罗斯将在可将西方包含在打击范围内的地点部署类似导弹，这可能会引发冷战式的导弹危机。

美国7月10日宣布，将从2026年开始在德国部署远程武器，包括标准6（SM-6）防空导弹、战斧（Tomahawk ）巡航导弹，以及正在研发的高超音速武器。这引起俄罗斯强烈不满。

普京星期天（7月28日）在圣彼得堡举行的俄罗斯海军节阅兵式上提到了这项计划，以及美国向丹麦和菲律宾转移堤丰（Typhon）导弹系统的事，称美国正在煽动紧张局势。

他指出，俄罗斯重要的行政和军事设施将落在美国在德部署的导弹射程范围内，这类导弹只需约10分钟便可飞抵俄罗斯境内，且未来可能配备核弹头。“我们将考虑到美国以及它在欧洲和世界其他地区卫星国的行动，并采取对等部署措施。”

普京还说：“这种情况让人想起冷战时期，美国在欧洲部署潘兴（Pershing）中程导弹的事。”当时苏联领导层担心，美国可能图谋消灭苏联政治和军事领导层，以摧毁苏联。冷战结束后，随着俄罗斯构成的威胁减弱，美国大幅减少了在欧洲部署的导弹数量。

普京也再度扬言，在美国把类似导弹部署到欧洲和亚洲后，俄罗斯可能会恢复制造可携带核弹头的中程导弹。“如果美国实施这样的计划，我们将认为，我们已经摆脱之前单方面暂停部署中程和短程打击手段的限制。”

美俄2019年退出中导条约

俄罗斯和美国于1987年签订《中程导弹条约》，承诺不拥有、生产或部署射程介于500公里至5500公里的中程和中短程导弹。2019年，两国双双退出协议。俄罗斯过后称，只要美国不在海外部署导弹，它就不会恢复这类导弹的生产。

俄罗斯早前已警告，美国在德部署导弹的计划意味着，欧洲国家的首都将成为俄罗斯导弹的目标。克里姆林宫发言人佩斯科夫本月中说：“我们正稳步走向冷战。冷战的所有特征与直接对抗正在重现。”

每年7月的最后一个星期日为俄罗斯海军节。除了俄罗斯海军，中国、印度与阿尔及利亚海军也参与了星期天的阅兵式。

普京说，俄海军正不断补充现代化武器，并将继续增加水面和潜艇部队、海军航空兵装备，并为舰艇配备新一代高科技装备和高超音速导弹系统。