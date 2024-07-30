美情报局：俄罗斯、伊朗和中国试图影响美国选举

（华盛顿综合电）美国情报官员称，俄罗斯、中国和伊朗为了自身利益，招募美国人进行宣传，试图影响美国选举结果。随着总统拜登退选，情报官员预计外国势力接下来将把重点转向副总统哈里斯。

美国国家情报总监办公室星期一（7月29日）发表最新的选举安全报告，并安排了说明会。会上，一名情报官员告诉媒体，这些外国势力料将根据美国总统选举情况的变化调整叙事，试图破坏民主制度。

美方官员相信，共和党总统候选人特朗普7月遇刺未遂以及现任总统拜登宣布退出竞选，均已成为试图破坏选举进程的素材。

报告也透露，一些美国公民帮助外国政府散播和宣传符合外国势力利益的叙事，影响舆论。同时，美国也有人被骗去帮助外国势力。

一名资深情报官员说，德黑兰和莫斯科维持一贯的喜好，俄罗斯在努力抹黑民主党，伊朗特工则试图破坏共和党的竞选成果。

据彭博社报道，美国情报机构还发现，克里姆林宫把影响美国舆论的工作外包给营销和公关公司。同样的，中国政府据说也跟一家中国科技公司合作，以加强对美国的“秘密影响力”。

美国官员说，虽然中国不寻求影响总统选举结果，但北京相关势力可能会试图诋毁那些被视为威胁中国核心利益的候选人，在美国人之间制造分裂。有官员指出，这种情况发生在2022年中期选举期间，涉及两党成员。

俄罗斯和伊朗也被指曾尝试通过幌子公司和第三方网站，聘请美国人参与影响选举的操作，因为这么做既可以提供掩护，由美国人现身说法也显得有说服力。

伊朗和中国皆否认干预美国大选。

中国大使馆发言人回复路透社询问时说，中国无意、也不会干涉美国大选，希望美国不要把中国当作选举课题。

伊朗驻联合国代表团代表则于星期一发表声明说，伊朗不参与任何旨在影响美国大选的目标或活动，并指此类指控很大程度上是在煽动选民的情绪，人为地抬高选情。

俄罗斯大使馆没有对此置评。