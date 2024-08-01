研究：消除14个风险因素可预防近半失智症病例

（伦敦综合电）研究显示，通过解决视力和听力损失，以及抑郁等健康问题，可预防或延缓近半失智症病例。

医学期刊《柳叶刀》星期三（7月31日）发表报告称，失智症与14个风险因素有关，包括听力问题、吸烟、肥胖、抑郁、缺乏运动、糖尿病、过度饮酒、空气污染、视力下降和高胆固醇等。

在理论上，消除这14个风险因素，可以预防近一半的失智症。这些方式包括在进行肢体接触的运动时佩戴头部保护装置、控制胆固醇、减少吸烟和空气污染等。

医学期刊《柳叶刀健康长寿》发表的另一项研究报告显示，解决这些风险因素将帮助英国每年节省约40亿英镑（约68亿新元）的保健开支。

研究人员说，虽然一些高收入国家的失智症发病率正在下降，但中低收入国家的发病率却迅速上升，而且看不到治愈的希望。

英国牛津大学的神经学家侯赛因说，关注风险因素“比开发高科技治疗方法更具成本效益，因为迄今为止，高科技治疗方法对失智症患者的影响令人失望”。

英国阿尔茨海默氏症协会研究主任卡拉格说：“如果我们能协助人们降低患失智症的风险，并解决所需的社会变革问题，意味着英国将减少数十万人患上失智症。”

失智症是全球老年人的第七大死因，预计到2050年，患病人数将增加近两倍，每年造成的损失超过1万亿美元（约1.34万亿新元）。