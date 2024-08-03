美国就业增长放缓 美联储降息可能性加大

（华盛顿综合电）美国7月份就业增长出乎意料放缓，点亮了经济衰退的预警信号，同时提高了人们对于美联储可能降息的期待。

根据美国劳工部周五（8月2日）公布的数据，7月新增非农业就业人口仅11万4000人，远低于市场预期的17万6000人，失业率也上升至4.3%，高于6月份的4.1%，创下2021年10月以来的最高水平。

这显示过去两年多美联储激进加息期间依然保持坚挺的劳动力市场，出乎意料转弱，市场的降息期望随之升高。

不过，芝加哥联储银行主席古尔斯比强调，美联储不会对任何单月经济报告作出过度反应，美联储的工作是找出贯穿数据的主线，并以稳定的方式采取行动。

美联储主席鲍威尔刚于周三（7月31日）宣布，政策利率维持在5.25%至5.50%之间不变。他说，相信劳动力市场正出于“持续逐步正常化”的过程，决策者可以再等等，确认通胀已被压制住，才开始降息。

潘西恩宏观经济咨询公司首席经济师谢泼德森指出，美联储本周选择不降息是个错误，7月份糟糕的就业报告让美联储显得非常落后，如今在9月份降息50个基点的理由很充分。

华尔街多家银行纷纷改写预测报告，例如高盛银行预期美联储会在接下来一系列议息会议宣布降息，花旗银行估计美联储9月和12月均会降息50个基点，摩根大通甚至认为美联储极有可能在9月开会之前就降息。市场预测，到了年底，政策利率可能调降到4.00%至4.25%之间。

毕马威（KPMG）首席经济师斯旺克说：“美联储如今可能后悔推迟决定是否要降息……他们将被迫在9月，赶在软着陆机会窗口完全关闭之前，更大幅度地削减利率。”

经济软着陆是指经济增长率逐渐下降到一个相对较低的水平，但没有出现大规模的失业、经济衰退或通货紧缩。

美联储也面对来自政界的压力。民主党参议员沃伦在社媒平台X留言：“就业数据正亮起红灯，鲍威尔应该取消他的暑假，现在就降息，而不是等到六周后。”

7月份的失业率上升也触动了“萨姆法则”（Sahm rule）。根据这个自1970年以来准确率为100%的法则，当三个月平均失业率比前12个月的最低点高出0.5个百分点或更多时，说明经济已经处于衰退初期。