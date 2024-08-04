韩国七成中老年人希望工作到73.3岁

韩国多年来一直是世界上人口形势最严峻的国家。据调查，在韩国接近1600万名的55至79岁中老年人中，约七成希望继续工作，他们希望的平均退休年龄为73.3岁。

这一现象反映了韩国快速进入超级高龄化社会的现实，并且在经济合作与发展组织（OECD）成员国中，韩国的老人贫困率最高，导致许多老年人不得不延长工作年限以维持生活。

韩国统计厅最近发布《5月经济活动人口调查高龄层附加调查结果》，显示今年5月的中老年人口（55至79岁）为1598.3万，比去年同期增加了50.2万，占15岁以上人口的35.1%。中老年层就业人数为943.6万，失业人数为24.7万，整体经济活动人口增加至968.3万。

中老年层经济活动参与率比一年前上升0.4个百分点，达60.6%。就业者比率为59.0%，比去年上升0.1个百分点。这也是历史最高纪录。

此外，69.4%的中老年人口表示希望继续工作，比去年增加了0.9个百分点。主要原因包括“对生活费有帮助”（55.0%）和“工作乐趣”（35.8%）。他们希望工作的平均年龄为73.3岁，比去年增加0.3岁。

在就业岗位选择标准方面，工作量和时间段是男性和女性的优先考虑因素。工资方面，男性希望工资为300万韩元（约2930新元）以上，女性希望工资在100至150万韩元之间。

在保健福利需求快速增长的背景下，保健、社会福利业就业者增加至121万，比一年前增加12.6万，占中老年层就业者的12.8%。这一比率首次超过农林渔业（12.4%），位居各产业之首。

据了解，以2020年为准，韩国老年人贫困率达40.4%，在经合组织成员国中位居第一。以2021年为准，65岁以上人群的就业率为34.9%，同样位居经合组织成员国之首。

分析认为，韩国老人雇佣率高的主要原因与社会低收入替代率有关。低收入替代率指的是退休后的收入与退休前收入相比所占的比率较低。

由于韩国的养老保障体系较为薄弱，退休金和社会福利不足以维持老年人的基本生活需求，许多老年人不得不继续工作以补充收入，从而维持生活质量。

此外，随着韩国老龄化速度加快，劳动力市场上对老年劳动者的需求也相对增加，这进一步推动了老年人继续工作的趋势。