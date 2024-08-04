乌克兰称击沉俄罗斯黑海潜艇

（基辅综合电）乌克兰军方向俄罗斯多个地区发动大规模无人机攻击，击中一座军用机场和击沉位于克里米亚的一艘黑海舰队潜水艇。乌克兰总统泽连斯基力赞军队痛击敌军立下大功。

乌克兰武装部队参谋总部星期六（8月3日）在脸书上说，乌军周五向俄罗斯发动袭击，并于周六凌晨击中了俄罗斯南部罗斯托夫州（Rostov）的莫罗佐夫斯克机场，摧毁了存放滑翔炸弹（glide bomb）的仓库等设施。

据俄罗斯媒体报道，乌军也对俄罗斯别尔哥罗德（Belgorod）、库尔斯克（Kursk）和罗斯托夫等州的燃料储存设施发动袭击，未造成人员死亡。俄国防部称，俄方共击落了乌军75架无人机。

另一方面，乌克兰武装部队参谋总部在脸书披露，乌军周五于俄控的克里米亚塞瓦斯托波尔港（Sevastopol）击沉俄军潜艇“顿河畔罗斯托夫”号（Rostov on Don），同时摧毁了一个S-400防空导弹系统。

顿河畔罗斯托夫号是黑海舰队四艘“基洛”级潜艇之一，能够发射潜射“口径”巡航导弹。该艇在2022年进入塞瓦斯托波尔海军基地的船坞中维修，并在去年9月遭受乌克兰“风暴阴影”巡航导弹袭击后损毁，处于维修状态。

泽连斯基周六在社交媒体上发文，赞扬乌军打击了俄境内的军事目标。他说：“我们必须使用一切有效手段摧毁俄罗斯军用航空器。打击俄罗斯机场也是完全公平的，因为这是为我们的人民提供真正保护的唯一方法。”

泽连斯基称，俄罗斯单是在过去一周就向乌克兰发射了600多枚制导炸弹。他说：“乌军每一次针对俄罗斯轰炸的精确回击，不仅摧毁了俄罗斯的后勤保障和俄军基地，更让侵略者难以在我们的领土上立足——每一次这样的打击都使我们距离公正结束战争更进一步。”

乌克兰的盟友先前一直不愿允许它使用西方武器打击俄罗斯境内目标，但美国最近允许基辅攻击边境沿线的一些目标。泽连斯基日前再次主张允许乌军瞄准“占领者所在的地方”，称俄罗斯从其控制的地区“发动导弹、无人机和炸弹袭击乌克兰”。