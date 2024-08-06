联合国九雇员涉参与袭击以色列

(联合国综合电）联合国指出，联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处有九名雇员可能参与了去年10月7日哈马斯对以色列的袭击，目前已被解雇。

联合国秘书长副发言人哈克星期一（8月5日）在例行记者会上说，联合国内部监督办公室已完成对近东救济工程处（UNRWA）19名工作人员的调查，证据显示，其中九名男雇员或参与了袭击。

遭调查的另外十人，其中一人所遭指控无证据支持，其余九人也因证据不足未能定案。对于尚无证据支持或证据不足的案件，工程处将根据相关条例和细则适时采取适当措施。

哈克指出，监督办公室开展的调查属于联合国内部调查，因此报告内容将保密。此外，由于以色列官员的提控证据都由以政府保管，联合国其实无法核实大部分信息的真实性。不过，监督办公室最终根据掌握的信息得出九名雇员可能涉恐的结论。

调查结果出炉后，以色列军方发言人修夏尼在X平台回应称，工程处已正式“堕落到新的低谷”，是时候让全世界看清工程处的真面目。

今年1月，以色列指控工程处12名雇员参与哈马斯对以色列的袭击，联合国秘书长古特雷斯随后要求相关机构展开调查。两个月后，以色列又对工程处另七名雇员提出涉恐指控。

以色列的指控使工程处的中立性备受质疑，约15个主要援助国纷纷暂停资助工程处。目前，除美国外，德国、瑞典、日本、法国、加拿大、英国等国已陆续恢复资助。

联合国大会主席弗朗西斯7月在联合国认捐会议开幕式上说，工程处是为中东地区约600万难民提供人道救援的主要机构，但目前只筹措到所需资金的18%到19%，这意味着加沙地带的粮食供给或在9月底中断。

弗朗西斯强调，工程处仍须筹集至少12亿美元，才能在年底前继续提供关键的人道援助。

近东救济工程处成立于1949年，负责向生活在巴勒斯坦被占领土以及约旦、叙利亚和黎巴嫩境内的巴勒斯坦注册难民提供人道主义救助。据报，加沙地带三分之二人口接受过工程处的救助。

