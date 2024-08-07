金正恩拒外国赈灾援助 料借灾后重建巩固权威

朝鲜北部地区近期遭受严重水灾，朝鲜领导人金正恩于此期间积极塑造“爱民领导人”的形象，并在灾难中动员青年力量以加强内部团结。分析认为，由于经济困难，居民们的不满情绪高涨，金正恩正通过展示逆境中的领导力来抓住民心。

朝鲜《劳动新闻》星期二（8月6日）在头版刊登了题为《在橡皮艇上下的决心》的新闻，介绍金正恩在7月30日乘坐橡皮艇视察水灾现场两个小时的情况。

报道提到，橡皮艇突然晃动，树枝撞到金正恩的额头。尽管面临危险状况，但金正恩仍一心为民。

朝中社7日报道，朝鲜6日在平壤举行了白头山英雄青年突击队的动员仪式，派遣这些青年到平安北道参与灾后重建工作。

金正恩在仪式上发表讲话，强调鸭绿江流域的水灾重建是一场“变革性的宏伟建设大战”。他在讲话中说，决定参加水灾重建的青年达到30万名，并称这种热情在其他国家难以见到，让他感到非常自豪。

韩联社分析称，金正恩亲自勉励投身灾后重建的青年组织，旨在强调青年是灾后重建的劳动力，防止青年群体在发生国家危机时出现大规模思想脱轨。同时，也意在向外界展示他有能力领导国家自力更生克服灾难。

金正恩星期二（8月6日）在平壤举行的白头山英雄青年突击队动员仪式上说，决定参加水灾重建的青年人数达到了30万名，并称这种热情在其他国家难以见到，让他感到非常自豪。（法新社）

美国自由亚洲电台（RFA）6日报道，民间卫星成像公司“Planet Labs”2日的卫星照片显示，鸭绿江多处堤坝已经坍塌，下游的威化岛出现了横穿岛屿的长河。

卫星图片分析师认为，大部分受灾情况可能只局限于农耕地和农业建筑，但灾情严重的话，几十栋住宅有可能被淹没。威化岛的东下里村由于防洪屏障倒塌，低洼地区被水淹没，出现了约4公里长的水流横穿岛屿。由于当地净水厂受灾，也可能引发霍乱或伤寒等传染病。

尽管朝鲜水灾影响如此严重，朝鲜并没有回应韩国提出的援助建议。对于俄罗斯表态愿意协助赈灾，朝鲜虽表示感谢，但称暂不需要。

分析认为，朝鲜可能认为外部支援会削弱金正恩的领导力，使其形象受损。

韩国统一部分析指出，朝鲜的目的是通过动员国人应对水灾危机，而不损害金正恩的领导力。这种策略不仅展示了朝鲜在灾难面前的自力更生精神，也进一步强化了内部团结与忠诚。通过这种方式，金正恩试图证明自己的领导能力，同时巩固他在国内的权威和地位。