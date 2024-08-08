乌军跨境强攻 俄库尔斯克州进入紧急状态

（莫斯科综合电）俄罗斯已连续三天与大规模跨境入侵的乌克兰军队作战，这是乌军数月来对俄罗斯领土发动的最重大攻势。

俄罗斯国防部星期四（8月8日）说，在基辅发动跨境攻击超过48个小时后，俄军仍在西南部的库尔斯克州与乌军作战。

俄武装力量总参谋长格拉西莫此前一天称，乌军自周二起对库尔斯克州发起进攻，目的是占领俄领土。俄总统普京指责乌军发起大规模挑衅，包括使用导弹袭击民用建筑。

为阻止乌军深入，俄罗斯向当地加派兵力，并使用空中和炮兵火力打击乌军。俄军也加强对库尔斯克核电站的安保措施。

库尔斯克州代理副州长别洛斯托茨基称，乌军星期四未能推进一米，反而在后撤。独立智库战争研究所则说，乌军在首两日里，在库尔斯克州推进了10公里。

由于边境作战形势困难，库尔斯克州周三晚进入紧急状态。截至当天，俄罗斯通报至少有五名平民在战火中死亡，另有31人受伤，包括六名儿童。

库尔斯克州已疏散数千名平民。与库尔斯克州接壤的乌克兰东北部苏梅地区也疏散约6000人。

乌克兰未承认发动袭击，但乌总统泽连斯基周三晚说：“我们对俄罗斯施加越大压力……距离和平就越近。通过正义的力量来实现公正的和平。”

乌总统顾问波多利亚克则把局势升级归咎于俄方。他周四说：“任何升级、炮击、军事行动、强制撤离和破坏正常生命形式的行为——包括在库尔斯克和别尔哥罗德等俄联邦领土——根本原因都是俄罗斯的明确侵略行为。”

美国国家安全委员会发言人柯比周三说，美国事前不知道乌军的行动，并正向乌方了解此事。他强调，美国政策没有改变，乌克兰只能使用美国提供的武器，来瞄准边境另一侧迫在眉睫的威胁。

美国国务院发言人米勒同日说，乌方行为并未违反美国政策。

俄前总统梅德韦杰夫指乌军此举旨在迫使俄罗斯转移前线资源，同时向西方证明它仍有能力战斗。他还说，在库尔斯克州遇袭后，俄罗斯应把战争目标扩大为占领整个乌克兰。