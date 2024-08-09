联合国批准首个打击网络犯罪公约

（联合国法新电）联合国成员国通过一项针对网络犯罪的公约，这是联合国首次制定这类协定。

经过三年的谈判和在纽约的两周会议，各成员国一致批准了《联合国打击网络犯罪公约》。这项公约旨在更有效地预防和打击网络犯罪，特别是在儿童性虐待图像和洗钱方面。公约接下来将提交联合国大会，并会在获得40个成员国批准后生效。

南非代表对这一具有里程碑意义的公约表示欢迎，并说：“公约提供的技术援助和能力建设条款，为网络基础设施欠发达的国家提供了急需的支持。”

不过，人权份子罕见地与大型科技公司站在同一阵线，批评这项公约的范围过于广泛，几乎等同于一项全球监视的条约，可被用于压迫。

他们尤其不满条约列明，为了调查根据国内法可处以至少四年徒刑的任何犯罪，一个国家可以要求另一国，提供和犯行有关的任何电子证据，并要求网络服务供应商提供资料。

非政府组织“人权观察”的布朗指出，这项公约“对人权来说是一大灾难，也是联合国的黑暗时刻”。她说：“这份公约实际上就是镇压的法律工具，可以用来跨境打击新闻工作者、运动人士、同志群体、自由思想者和其他人。”

一些国家则抱怨公约包含了太多的人权保障条款。原本支持起草这项公约的俄罗斯申诉，公约的人权保障措施过多，同时指责各国“打着民主价值观的旗号追求狭隘的自私目标”。