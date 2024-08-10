乌军首次控制俄境内城镇 俄在三边区进行反恐行动

（莫斯科综合电）乌克兰军队首次大规模跨境侵入俄罗斯境内后，俄罗斯宣布在三个边区进行反恐行动，并调派增援前去御敌。
俄罗斯国家反恐委员会星期五（8月9日）宣布，即日起在库尔斯克、别尔哥罗德和布良斯克三州的边境地区进行反恐行动，以应对敌人的破坏和恐怖威胁。
乌军从星期二（6日）开始对俄西南部的库尔斯克州发起进攻，造成平民伤亡，民房和民用设施受损。这是乌军数月来对俄罗斯领土发动的最大攻势，与俄罗斯军队激烈交火。
根据俄罗斯法律，反恐行动一旦启动，即赋予安全部队和军队广泛的紧急权力，意味着民众的行动可受限制、车辆可被扣、电话可被监听，当局也可以设立检查站，并加强对关键基础设施的保安。为阻止敌军深入，俄罗斯已向库尔斯克地区增派坦克、火炮和火箭系统，并宣称阻挡了乌军的攻势。
俄罗斯总统普京指称这是乌军的大规模挑衅。然而，乌军此次显然将俄方打了个措手不及，莫斯科因此有人对敌军轻易越境发出了质疑的声音。
乌克兰政府则至今对此行动计划守口如瓶，总统泽连斯基只在之前说过，俄罗斯必对侵略乌克兰“自食恶果”。乌克兰的亲密盟友美国也声称事前对此毫不知情。
乌军星期六（10日）发布一段视频，声称控制了俄罗斯边境城镇苏扎（Sudzha）的一个天然气测量设施。俄国的天然气从那里输入乌克兰，再转运到欧洲。
经路透社证实的另一段网传视频则显示，库尔斯克地区的一条高速公路上有大约15辆烧毁的俄军卡车，车上还有遗体。
Ukrainian soldiers of 61st Brigade report that took under control the town of Sudzha in the Kursk Republic, as well as...Posted by Ukraine Defence on Friday, August 9, 2024
乌克兰海军发言人普莱腾丘克星期六也在官方社交平台发布消息称，乌克兰海军与国防部情报总局合作，击毁了黑海水域一个俄罗斯控制的天然气钻井平台。普莱腾丘克说：“侵占者利用这个地点干扰全球定位系统（GPS）信号，使民用航行陷入危险。我们绝不能允许这种情况发生。”
俄罗斯对此暂无回应。
在这同时，美国星期五宣布向基辅提供另1亿2500万美元（约1亿6562万新元）的军援配套，包括提供毒刺导弹、火炮弹药和反装甲系统。
情报显示 伊朗很快向俄交付卫星制导武器
另据报道，数十名俄罗斯军事人员目前正在伊朗接受使用“法塔赫-360”近程弹道导弹系统的培训，预计俄罗斯很快就会收到数百枚这类卫星制导武器，并用于乌克兰战争。
路透社引述两名要求匿名的欧洲情报官报道，俄国防部去年12月13日在德黑兰同伊朗签署合同，购买法塔赫-360（Fath-360）和另一款称为阿巴贝尔（Ababil）的弹道导弹系统。另据多个知情者，俄国军人已到伊朗学习如何操作法塔赫-360。
这套系统发射的导弹射程可及120公里，一枚弹头重达150公斤。一名消息人士说，完成训练后“唯一可能的下一步”是将导弹交付给俄罗斯。
军事专家指出，俄罗斯有自己的弹道导弹，法塔赫-360的供应可让它把更多武器用于前线以外的地方，这类伊朗导弹就可打击近距离的目标。
美国国家安全委员会发言人说，如果伊朗继续向俄罗斯输送武器，就意味着伊朗对俄国侵略乌克兰的支持急剧升级，美国及北约和七国集团盟友随时准备采取迅速和严厉的回应。
伊朗常驻联合国代表团则发声明说，伊俄在军事合作等领域建立了长期战略伙伴关系，不过“基于道德，伊朗不会转让任何可能用于乌克兰冲突的武器，包括导弹”。