乌军首次控制俄境内城镇 俄在三边区进行反恐行动

（莫斯科综合电）乌克兰军队首次大规模跨境侵入俄罗斯境内后，俄罗斯宣布在三个边区进行反恐行动，并调派增援前去御敌。

俄罗斯国家反恐委员会星期五（8月9日）宣布，即日起在库尔斯克、别尔哥罗德和布良斯克三州的边境地区进行反恐行动，以应对敌人的破坏和恐怖威胁。

乌军从星期二（6日）开始对俄西南部的库尔斯克州发起进攻，造成平民伤亡，民房和民用设施受损。这是乌军数月来对俄罗斯领土发动的最大攻势，与俄罗斯军队激烈交火。

乌军越境打击俄罗斯边区后，俄罗斯总统普京（右一）星期三召集高层紧急会议，讨论库尔斯克州的局势。与会者包括通过视频参与的武装部队总参谋长格拉西莫夫（左一）、防长别洛乌索夫（左二）、俄罗斯联邦安全局长博尔特尼科夫（左三）以及俄罗斯联邦安全会议秘书绍伊古（左四）。（ 法新社）

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根据俄罗斯法律，反恐行动一旦启动，即赋予安全部队和军队广泛的紧急权力，意味着民众的行动可受限制、车辆可被扣、电话可被监听，当局也可以设立检查站，并加强对关键基础设施的保安。为阻止敌军深入，俄罗斯已向库尔斯克地区增派坦克、火炮和火箭系统，并宣称阻挡了乌军的攻势。

俄罗斯总统普京指称这是乌军的大规模挑衅。然而，乌军此次显然将俄方打了个措手不及，莫斯科因此有人对敌军轻易越境发出了质疑的声音。

乌克兰政府则至今对此行动计划守口如瓶，总统泽连斯基只在之前说过，俄罗斯必对侵略乌克兰“自食恶果”。乌克兰的亲密盟友美国也声称事前对此毫不知情。

乌军星期六（10日）发布一段视频，声称控制了俄罗斯边境城镇苏扎（Sudzha）的一个天然气测量设施。俄国的天然气从那里输入乌克兰，再转运到欧洲。

经路透社证实的另一段网传视频则显示，库尔斯克地区的一条高速公路上有大约15辆烧毁的俄军卡车，车上还有遗体。

Ukrainian soldiers of 61st Brigade report that took under control the town of Sudzha in the Kursk Republic, as well as... Posted by Ukraine Defence on Friday, August 9, 2024

乌克兰海军发言人普莱腾丘克星期六也在官方社交平台发布消息称，乌克兰海军与国防部情报总局合作，击毁了黑海水域一个俄罗斯控制的天然气钻井平台。普莱腾丘克说：“侵占者利用这个地点干扰全球定位系统（GPS）信号，使民用航行陷入危险。我们绝不能允许这种情况发生。”

俄罗斯对此暂无回应。

在这同时，美国星期五宣布向基辅提供另1亿2500万美元（约1亿6562万新元）的军援配套，包括提供毒刺导弹、火炮弹药和反装甲系统。

情报显示 伊朗很快向俄交付卫星制导武器

另据报道，数十名俄罗斯军事人员目前正在伊朗接受使用“法塔赫-360”近程弹道导弹系统的培训，预计俄罗斯很快就会收到数百枚这类卫星制导武器，并用于乌克兰战争。

路透社引述两名要求匿名的欧洲情报官报道，俄国防部去年12月13日在德黑兰同伊朗签署合同，购买法塔赫-360（Fath-360）和另一款称为阿巴贝尔（Ababil）的弹道导弹系统。另据多个知情者，俄国军人已到伊朗学习如何操作法塔赫-360。

这套系统发射的导弹射程可及120公里，一枚弹头重达150公斤。一名消息人士说，完成训练后“唯一可能的下一步”是将导弹交付给俄罗斯。

军事专家指出，俄罗斯有自己的弹道导弹，法塔赫-360的供应可让它把更多武器用于前线以外的地方，这类伊朗导弹就可打击近距离的目标。

美国国家安全委员会发言人说，如果伊朗继续向俄罗斯输送武器，就意味着伊朗对俄国侵略乌克兰的支持急剧升级，美国及北约和七国集团盟友随时准备采取迅速和严厉的回应。

伊朗常驻联合国代表团则发声明说，伊俄在军事合作等领域建立了长期战略伙伴关系，不过“基于道德，伊朗不会转让任何可能用于乌克兰冲突的武器，包括导弹”。