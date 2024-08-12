乌克兰加大边境攻势 普京下令驱逐乌军并疏散18万居民

（莫斯科／基辅综合电）乌克兰加大在俄罗斯边境地区的军事行动，促使俄当局下令疏散毗邻乌边境别尔哥罗德州的居民。分析认为，乌军发动突袭除了是为缓解前线压力，也为增加谈判筹码，争取更多西方国家支持乌克兰对抗俄罗斯。

乌军上周对俄西南部的库尔斯克州发动突袭后，部分居民被令撤离。俄罗斯星期一（8月12日）进一步扩大库尔斯克州居民被要求撤离的范围，与乌接壤的别尔哥罗德州（Belgorod）也要求居民撤离。据俄罗斯官员汇报，12万人已经撤离这些地区，另有约6万人准备撤出。

俄总统普京星期一与官员开会时，指责敌方试图“挑拨离间、制造冲突、恐吓人民，破坏俄罗斯社会的团结和凝聚力”，并下令俄军驱逐来犯乌军。

普京说，乌克兰正试图减缓俄军继续在前线其他地区推进，还试图通过攻击库尔斯克改善谈判地位。“但（俄罗斯）能和向平民开枪的人进行什么谈判？”

俄国防部星期天（8月11日）发布的宣传视频显示，俄无人机在西南部的库尔斯克州向乌军坦克发动攻击。（法新社）

不过，库尔斯克州长同日表明，当地局势仍十分艰难，乌克兰已控制了库尔斯克州28个乡镇，并推进了12公里。他还指控乌军在入侵期间使用化学武器，但他没有提供进一步证据。

乌克兰一名高级安全官员透露，乌军突袭俄边境的目的是拉长战线，分散敌方兵力并造成最大损失，以破坏俄罗斯局势的稳定，“因为他们无法保护自己的边境”。

这名不愿具名的官员还说，莫斯科指基辅只部署1000名乌军的说法是错误的。他指莫斯科严重低估乌军的数量，“实际人数有数千人”。

分析：基辅强攻为减轻前线压力 争取西方支持

俄军事问题专家列昂科夫认为，基辅希望通过向库尔斯克州发起进攻，迫使俄军从乌东顿涅茨克等地撤回兵力，以减轻乌军的压力。

不过美国外交政策研究所高级研究员罗布·李说，目前尚不清楚这次行动会否迫使俄罗斯将部队从乌东的顿巴斯地区转移到俄边境，因为俄军已在东北部的哈尔科夫边境附近部署军事物资，所以俄军可以重新部署军力，不一定得从顿巴斯撤军。

分析也认为，乌军可能会将库尔斯克州境内的核电站和天然气配气站等重要能源设施当作打击目标，或是在边境地区建立缓冲区，作为未来谈判的筹码。据悉，俄国民近卫军已宣布将为库尔斯克州的核电站增加安保措施。

乌军这次突袭的另一个目的相信是要争取更多西方国家支持。由于无法确定美国大选结束后的援乌政策，基辅或希望通过突袭行动向西方国家展示乌军仍有能力对俄施压，以此争取更多军事援助。

尽管华府表示事前并不知道乌军的行动，但俄罗斯坚持西方国家负有责任。俄外交部发言人扎哈罗娃星期天说，乌方应该清楚，从军事角度来看，打击俄罗斯各地区毫无意义，“俄罗斯武装部队很快就会做出强硬回应”。

“我们毫不怀疑，这些罪行的组织者和实施者，包括其外国策划人，将为此承担责任。”

扎波罗热核电站大火 俄乌相互指责对方纵火

此外，位于乌南部的扎波罗热核电站星期天发生大火，造成冷却塔和一些仪器受到破坏，俄乌两国相互指责对方纵火。

国际原子能机构指出，专家先是听到多次爆炸声，然后发现核电站北部区域冒出浓烟，目前没有报告显示火患对核电站安全造成影响。

另据当地紧急情况部门的消息，核电站的火势已被扑灭，火灾对核电站的运行没有影响，核电站周边地区和所在的埃涅尔戈达尔市核辐射水平正常，这次事件并未造成人员伤亡。

国际原子能机构已要求专家立即进入冷却塔评估受损情况。俄国家原子能公司则说，将在情况允许时派专家评估冷却塔是否有倒塌风险。