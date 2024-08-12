哈马斯要求执行停火协议 不愿继续谈判

（开罗／加沙综合电）以哈谈判恐生变。哈马斯指出，加沙停火谈判的调解方应该根据哈马斯上月初同意接受的协议，强制以色列执行协议，而不是继续谈判或提出新的建议。

此前以色列总理内坦亚胡已接受美国、卡塔尔和埃及的邀请，派代表出席星期四（8月15日）的停火谈判。哈马斯原本称正在研究这一提议，但星期天（11日）却暗示可能会退出新一轮会谈。

哈马斯要求执行的是美国总统拜登5月31日提出、后来得到联合国安理会批准的停战计划，也就是分三个阶段实现永久停火和释放所有人质。

哈马斯称，在谈判过程中一直保持灵活度，但以色列的行为包括在德黑兰暗杀哈马斯领导人哈尼亚，显示以方并没认真看待停火协议。以色列至今未承认或否认暗杀哈尼亚。

拜登曾说，第一阶段包括持续六星期的全面停火，以军从加沙所有人口稠密地区撤出，哈马斯释放一些人质，换取被以色列扣押的巴勒斯坦囚犯。第二阶段双方谈判永久停火，并释放其余仍活着的人质，最后阶段是展开加沙重建计划，并归还已故人质的遗体。

法德英首脑：停火谈判不能再拖

法国、德国和英国领导人星期一（12日）共同指出，加沙停火谈判已经不能再拖延了。

法国总统马克龙、德国总理朔尔茨和英国首相斯塔默发表联合声明说：“现在必须结束战斗，所有仍被哈马斯扣押的人质必须获释。加沙人民需要紧急和不受限制运送与分发的援助物资。不能再耽搁。”

英法德警告伊朗及盟友不要让冲突升级，破坏以哈停火和释放人质的好时机，并强调中东局势进一步恶化，对任何国家或民族都没有好处。

不过，加沙地区的战斗越来越激烈。由于以军警告将采取新的军事行动，大批巴勒斯坦人星期天逃离加沙南部主要城市汗尤尼斯。

以军再发传单和手机短信，警告加沙汗尤尼斯的贾拉区（Al-Jalaa）会有“危险战斗”。大批在加沙南部人道主义区避难的巴勒斯坦人星期天（8月11日）再次收拾仅剩的家当逃难。（彭博社）

以军发传单并传手机短信，警告汗尤尼斯的贾拉区（Al-Jalaa）会有“危险战斗”，要巴勒斯坦居民撤离。直到星期天，贾拉区还是指定的人道主义安全区。

联合国近东巴勒斯坦难民救济和工程处（UNRWA）说，过去几天，汗尤尼斯所在的加沙西南部已有至少7万5000人流离失所。

前一天，以色列空袭加沙一所学校，炸死93人，遭受国际谴责。以方辩称他们对付的是藏身在一所学校和临近回教堂里的哈马斯司令部和控制中心。加沙民防机构发言人星期天说，因为许多尸体残缺不全或被炸碎烧焦，确认遇难者身份可能需要至少两天的时间。